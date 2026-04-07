Người phụ nữ ở Hưng Yên chuyển nhầm gần 500 triệu, liên hệ lấy lại không được: Công an vào cuộc, “lộ” rõ chân tướng

Ngày 6/4, Công an xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa hỗ trợ một trường hợp chuyển nhầm gần 500 triệu đồng, giúp người dân nhận lại đầy đủ số tiền, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 31/3/2026, do sơ suất, chị N.T. Hà (trú tại Hưng Yên) đã chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng ACB mang tên chị Kon Sơ Ly Hối thường trú tại thôn 5, xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi phát hiện sự việc, trong tâm trạng lo lắng, chị Hà cùng người thân đã nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được phản hồi do phía người nhận nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo. Đáng chú ý, tài khoản của chị Hối đã không sử dụng từ năm 2021, bản thân chị cũng không nhớ thông tin đăng nhập và không biết có khoản tiền được chuyển vào.

Công an xã hỗ trợ chị Kon Sơ Ly Hối làm thủ tục chuyển trả tiền chuyển nhầm

Đến ngày 02/4/2026, Công an xã Đạ Huoai 3 tiếp nhận tin báo, đề nghị hỗ trợ từ chị N.T. Hà. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, chủ động liên hệ, giải thích để chị Hối hiểu rõ sự việc; đồng thời trực tiếp hỗ trợ, đưa chị Hối đến chi nhánh ngân hàng ACB tại phường 2 – Bảo Lộc để thực hiện các thủ tục khôi phục tài khoản và chuyển trả số tiền.

Sau khi nắm rõ thông tin, chị Kon Sơ Ly Hối đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực, tự giác phối hợp và nhanh chóng hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị N.T. Hà. Đến chiều ngày 02/4/2026, chị Hà đã nhận lại đầy đủ số tiền trong niềm vui, xúc động và sự biết ơn sâu sắc.

Câu chuyện tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở và lan tỏa giá trị tốt đẹp về lòng trung thực trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương.