CLIP: Tài xế kể lại khoảnh khắc dừng xe trên Quốc lộ 1, cứu bé gái sang đường một mình

Anh Lý Văn Tố (SN 1995; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết sự việc xảy ra vào chiều 4-4 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc, TP Huế, khi anh đang trên đường từ Hà Tĩnh trở về Đà Nẵng sau chuyến giao hàng cho công ty.



Tài xế Lý Văn Tố kể lại sự việc dừng xe giữa đường để bế bé gái

Theo anh Tố, từ xa, anh phát hiện một bé gái đứng bên đường nên chủ động giảm tốc độ xe. Dù đoạn đường cho phép lưu thông 90 km/giờ, anh chỉ chạy khoảng 60–70 km/giờ.

Khi thấy bé gái bắt đầu đi lửng thửng ra đường mà không có người đi cùng, anh Tố tiếp tục giảm tốc, dự định tấp xe vào lề. Tuy nhiên, bé đi nhanh hơn, tiến dần ra giữa đường.

Quan sát phía sau không có xe, anh Tố lập tức bật đèn khẩn cấp, dừng xe sát dải phân cách giữa đường, nhanh chóng tháo dây an toàn và xuống xe. Lúc này, bé gái đã chui qua khe hở của dải phân cách để sang làn đường đối diện.

Tài xế Lý Văn Tố

Anh Tố vội vàng leo qua dải phân cách, giơ tay ra hiệu cho các phương tiện đi ngược chiều giảm tốc, rồi bế cháu bé. Sau đó, anh đưa bé quay lại qua dải phân cách, về vị trí ban đầu để giao cho gia đình. Thời điểm này, trong nhà chỉ có chị của bé khoảng 13–14 tuổi, không có người lớn.

Anh Tố cho biết chỉ khoảng một phút sau, anh phải lên xe rời đi để tránh gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Đến chiều tối cùng ngày, lo ngại việc dừng xe giữa đường có thể bị xử phạt, anh Tố đã trích xuất clip từ camera hành trình và đăng lên 1 nhóm cộng đồng để nhờ tài xế góp ý, phân tích.

Anh Tố xem camera ghi lại sự việc

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều lời khen và lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không có hành động kịp thời của anh Tố, bé gái mới hơn 2 tuổi, dễ khuất tầm nhìn của xe lớn có thể gặp nguy hiểm khi làn đường đối diện có nhiều phương tiện chạy nhanh.

Anh Tố cho biết tối cùng ngày, một cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc đã gọi điện liên hệ. "Họ không xử phạt mà còn biểu dương hành động của tôi nên tôi cảm thấy rất vui" - anh chia sẻ.

Một ngày sau sự việc, bố của bé gái (hiện làm việc tại TPHCM) đã nhắn tin cảm ơn, đồng thời đề nghị chi trả toàn bộ chi phí xử phạt giao thông (nếu có) do hành vi dừng xe giữa đường. Anh Tố cho biết mình không bị xử phạt nên đã thông tin lại để gia đình yên tâm.

Nói về khoảnh khắc trên, anh Tố cho biết khi bế được cháu bé trên tay, anh cảm thấy nhẹ nhõm. "Phát hiện sự việc, tôi nghĩ cần làm ngay việc đưa bé vào nơi an toàn, không suy nghĩ gì thêm. Lúc đó, làn đường tôi đang đi khá vắng, trong khi làn đối diện đông xe. Trước khi dừng xe, tôi đã quan sát và bật đèn khẩn cấp để cảnh báo các phương tiện. Tôi biết hành động này có thể bị xử phạt, nhưng cứu người là trên hết" - anh bày tỏ.

Anh Tố bắt đầu làm phụ xe từ năm 18 tuổi, sau đó chuyển sang lái xe. Hiện anh là nhân viên giao hàng tuyến Đà Nẵng – Huế – Quảng Trị – Hà Tĩnh, mỗi tuần lái xe khoảng 2 chuyến, mỗi chuyến kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Trong quá trình làm việc, anh ăn ngủ ngay trên chiếc xe tải 2,5 tấn. Anh hiện sống cùng vợ, con trai 3 tuổi và gia đình bên vợ trong căn nhà nhỏ ở đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê.

Theo thông tin từ lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế), đơn vị đã liên hệ, biểu dương hành động dũng cảm của anh Lý Văn Tố, đồng thời khẳng định sẽ không xử phạt hành chính đối với việc dừng xe khẩn cấp giữa đường trong tình huống cứu người.