10 giây sinh tử và cú phanh gấp cứu bé gái 2 tuổi giữa quốc lộ của tài xế 9X: "Chỉ biết cứu là cứu thôi"

Giữa những lời tán dương không ngớt từ cộng đồng mạng, anh Lý Văn Tố — người tài xế xe tải vừa gây sốt với clip cứu bé gái trên dải phân cách — đã có những chia sẻ đầy xúc động về 10 giây định mệnh và nỗi trăn trở của một người làm cha khi đối mặt với hiểm nguy.

CLIP: Tài xế Lý Văn Tố lao sang đường cứu bé gái hơn 1 tuổi đang lững thững đi bộ giữa dòng xe cộ tấp nập

Khoảnh khắc 10 giây cứu người và "phép tính" của lương tâm

Tối 5/4, trên hành trình chở hàng từ Đà Nẵng ra Hà Nội, anh Lý Văn Tố (29 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng. Với một người đã gắn bó với vô lăng hơn 10 năm, sự ghi nhận này là nguồn động lực vô giá để anh tiếp tục vững tay lái trên mọi nẻo đường.

Nhớ lại sự việc xảy ra vào chiều 4/4, anh Tố trả lời phỏng vấn báo VnExpress với giọng vẫn còn chút hồi hộp. Từ xa, khi phát hiện bóng dáng một em bé đang lẫm chẫm sang đường, bản năng nghề nghiệp đã thôi thúc anh bấm còi và bật đèn cảnh báo liên tục để các phương tiện cùng chiều giảm tốc.

Ban đầu, anh dự định tấp xe vào lề rồi mới chạy đến bồng cháu. Nhưng thực tế diễn ra quá nhanh, cháu bé trèo qua dải phân cách đúng vào điểm mù của làn đường ngược chiều, nơi một chiếc ô tô trắng đang lao tới với tốc độ 70-80 km/h.

Anh nhẩm tính: Nếu làm đúng quy trình tấp xe vào lề, anh sẽ mất khoảng 30-40 giây. Quỹ thời gian đó là quá trễ. "Lúc đó tôi chỉ biết cứu là cứu thôi, không còn suy nghĩ dây dưa gì nữa. Trọn vẹn quá trình từ lúc phanh xe giữa đường đến khi bế được cháu lên chỉ vỏn vẹn 10 giây", anh nói với báo trên.

Sau khi đưa cháu bé vào lề an toàn, anh Tố định quát một trận vì sự hớ hênh của người lớn. Tuy nhiên, khi biết hoàn cảnh bố mẹ cháu đang đi làm ăn xa tại TP.HCM, để con nhỏ ở nhà cho các chị (cũng còn rất nhỏ tuổi) trông nôm, anh lại thấy xót xa hơn là giận.

Điều khiến anh Tố ấm lòng nhất không chỉ là lời cảm ơn từ gia đình nạn nhân mà còn là sự thấu hiểu từ lực lượng chức năng. Trước đó, anh từng lo lắng về "nửa tháng lương" tiền phạt vì lỗi dừng xe giữa quốc lộ.

“Người nhà cũng nói nếu tôi bị xử phạt vì dừng xe giữa đường thì gia đình sẽ đứng ra nhận trách nhiệm thay. May mắn là tôi không "dính" lỗi, ngược lại còn được CSGT gọi điện động viên”, anh Tố nói với báo Dân Trí.

Cũng theo báo trên, anh Tố đã gắn bó với nghề lái xe từ năm 2013, nhiều lần chứng kiến và giúp đỡ người lạ gặp sự cố trên đường. Hơn thế, quan sát từ xa là kỹ năng đặc biệt quan trọng đối với tài xế đường dài. Nhờ thói quen này, anh có thể sớm nhận diện rủi ro và chủ động xử lý tình huống.

Cảnh báo tình trạng giả mạo trên mạng xã hội

Lợi dụng sức nóng của sự việc, hiện nay trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện tài khoản mang tên "Lý Văn Tố" với hàng ngàn lượt theo dõi, tự nhận là anh để đăng tải thông tin nhằm trục lợi hoặc câu tương tác.

Về vấn đề này, nam tài xế khẳng định với báo Tuổi trẻ rằng chỉ tập trung chạy xe để kịp chuyến hàng, không hề lên mạng chia sẻ hay khẳng định gì. Tài khoản đó hoàn toàn là giả mạo, không rõ mục đích của họ là gì nhưng mong mọi người cảnh giác.