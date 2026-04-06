Một tài xế SN 2005 vừa phải nộp phạt gần 77 triệu đồng

Sáng 6/4, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt 76,9 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện đối với trường hợp lái xe có hành vi nẹt pô, tạo tia lửa khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 48A-189.96 di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Người này có hành vi hạ thấp gầm xe, liên tục rú ga, nẹt pô khiến ống xả phát ra tia lửa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác định người điều khiển phương tiện là anh N.X.G (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng xác định, người này đã mắc nhiều lỗi như: tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng đăng ký; rú ga liên tục; sử dụng phương tiện có hệ thống giảm thanh, giảm khói không đảm bảo quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn; tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ, tổng mức xử phạt cho các hành vi nêu trên là 76,9 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện bị tạm giữ và buộc phải khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng làm rõ anh L.T.T (sinh năm 1996, trú tại Đắk Lắk) là người sử dụng thiết bị bay không người lái để quay và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Nội dung này hiện đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát trên không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

