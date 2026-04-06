Tài xế đột quỵ, ô tô chở cả gia đình lật nhào trên đường ở TP.HCM

Ngày 6/4, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10h ngày 5/4, nam tài xế (41 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 72A-834.xx chở vợ cùng 2 con trai chạy trên quốc lộ 55, theo hướng Hồ Tràm đi Bà Rịa. Khi đến đoạn qua cầu Suối Sâu, xã Đất Đỏ (trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tài xế có dấu hiệu lên cơn tai biến, không kiểm soát được tay lái nên phương tiện chạy loạng choạng rồi tông vào ô tô hiệu Toyota Camry đang dừng bên đường.

Hiện trường sự việc

Vụ va chạm làm ô tô 5 chỗ bị lật và nhào lộn nhiều vòng, văng xuống ruộng cỏ ven quốc lộ 55. Người dân chạy tới giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe và đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn làm 2 phương tiện hư hỏng, bung túi khí; một đoạn lan can quốc lộ 55 bị tông gãy.

Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua lấy lời khai ban đầu, công an xác định tài xế ô tô bị đột quỵ trong lúc lái xe.