Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí nhằm tổng kết tình hình an ninh trật tự trong 3 tháng đầu năm 2026. Tại đây, nhiều diễn biến mới liên quan đến các vụ án lớn đã được công bố, thu hút sự chú ý của dư luận.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội

Đáng chú ý, cơ quan chức năng thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (công ty Bảo Tín Minh Châu), có trụ sở tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc nổi bật thời gian qua, liên quan đến hoạt động tài chính tại doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Trong hội nghị, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo đó, căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định:

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 02 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, "để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng", ông Châu chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI.

Ông Vũ Minh Châu

Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 07 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông

Trước đó, lúc 16h ngày 25/3 tại Hà Nội, lực lượng chức năng xuất hiện tại 2 cửa hàng kinh doanh vàng thuộc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu nằm trên phố Trần Nhân Tông và đường Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong các cửa hàng. Một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan đã bị niêm phong để phục vụ công tác xác minh. Cùng thời điểm, các cơ sở nói trên đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Phía bên ngoài, nhân viên không tiếp khách, cửa hàng trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Hồi tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan thanh tra phát hiện doanh nghiệp này có vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Công ty còn vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Cụ thể, doanh nghiệp này không công bố trên website của Bảo Tín Minh Châu thông tin vận chuyển và giao nhận, quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Công ty cũng không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website, kết luận nêu.

Cũng theo kết luận thanh tra, tại Bảo Tín Minh Châu và một công ty kinh doanh vàng khác để xảy ra vi phạm chế độ báo cáo trong hoạt động mua bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp.

Việc làm trên bị cơ quan thanh tra đánh giá là nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác - thuộc nhóm hành vi liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, thanh tra phát hiện doanh nghiệp này không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

Công ty không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền...

Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên Công ty Bảo Tín Minh Châu bị đánh giá là chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, kết luận nêu.