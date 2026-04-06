Loạt phát ngôn gây tranh cãi của ông chủ Bảo Tín Minh Châu lại gây bão sau khi thương hiệu vàng này có sự thay đổi lớn

Bảo Tín Minh Châu là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý ở Việt Nam. Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu cho biết sau hơn 30 năm phát triển, đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và 200 đại lý trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo thông tin trên Vietnamnet, từ 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Thay vào đó, bà Phạm Lan Anh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Trong lần đăng tải thông cáo báo chí gần đây nhất của Bảo Tín Minh Châu vào ngày 25/3, thông báo thời gian mở cửa giao dịch trở lại từ 12h ngày 26/3, cũng được ký bởi bà Phạm Lan Anh.

Ông Vũ Minh Châu - người thành lập thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu vào năm 1989

Trong thông cáo, bà Lan Anh nhấn mạnh, cam kết đầy đủ các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng khi bán ra cho khách hàng, theo đúng quy định của pháp luật.

Trước những thay đổi về nhân sự của Bảo Tín Minh Châu, hàng loạt phát ngôn trước đây của ông Vũ Minh Châu liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc của doanh nghiệp này cũng được dư luận nhắc lại và quan tâm trở lại. Ông Châu từng gây chú ý trên mạng xã hội về quan điểm về những người phụ nữ.

Tạp chí Giáo dục Việt Nam dẫn nội dung trong tập Luận của ông chủ "đế chế" vàng Bảo Tín Minh Châu: “Chăm, hiền là những đức tính quý báu nhất của người vợ. Phụ nữ đẹp thường không chăm, phụ nữ thông minh thường không hiền”; “Thiên nga mà tắm thương trường cũng trở thành gà chọi”...

Ông thẳng thắn cho rằng: “Tôi nghĩ phụ nữ không nên thành đạt mà chỉ nên là người dịu dàng và tinh tế. Là đàn ông thành đạt, tôi biết một điều rằng, một người đàn ông thông minh sẽ chẳng bao giờ lấy người phụ nữ thành đạt làm vợ”.

Tổng giám đốc Bảo Tín Minh Châu cũng không ủng hộ phụ nữ bước vào thương trường, bởi: “Sau một thời gian kinh doanh, những nét nữ tính của họ đều biến mất”.

Với ông, phụ nữ phải đẹp Chân phương - Thánh thiện - Con nhà lành - Dịu dàng - Nữ tính và Thông minh. Riêng về phong cách ăn mặc nhất định là phải theo “gu”: “Âu ra Âu mà Á thì phải ra Á”.

Không chỉ thể hiện qua lời nói, triết lý của ông Vũ Minh Châu còn được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa doanh nghiệp. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhân viên được yêu cầu tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về trang phục và ngoại hình, với định hướng xây dựng hình ảnh chuẩn mực, chỉn chu theo phong cách truyền thống.

Tại Bảo Tín Minh Châu, mọi nhân viên đều được yêu cầu tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt về hình thức và trang phục. Tất cả nhân viên của công ty, nam phải như thầy giáo, nữ như cô giáo, tóc để đen tự nhiên, không nhuộm màu, không uốn tỉa "đuôi chuột", không xăm môi, phun mày; nam không xăm trổ, không cắt tóc cua, trọc, không để các kiểu tóc dị thường và không được mặc quần bó sát, cạp trễ.

Hôm nay Công an Hà Nội họp báo công bố thông tin vụ án xảy ra tại Bảo Tín Minh Châu

Nhằm tổng kết tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong 3 tháng đầu năm, VTV News cho biết Công an TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị thông tin báo chí vào chiều ngày 6/4. Tại đây, những tình tiết mới nhất về các vụ án lớn được dư luận quan tâm thời gian qua sẽ chính thức được công bố, gồm:

Vụ án vi phạm quy định về kế toàn xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (công ty Bảo Tín Minh Châu), phường Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Và các vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương; vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Thành phố Hà Nội và các địa phương;....

Trước đó, lúc 16h ngày 25/3 tại Hà Nội, lực lượng chức năng xuất hiện tại 2 cửa hàng kinh doanh vàng thuộc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu nằm trên phố Trần Nhân Tông và đường Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong các cửa hàng. Một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan đã bị niêm phong để phục vụ công tác xác minh. Cùng thời điểm, các cơ sở nói trên đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Phía bên ngoài, nhân viên không tiếp khách, cửa hàng trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, đến tháng 5-1995 Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập chính thức trên cơ sở nâng cấp từ một cửa hàng vàng có trụ sở tại đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đến năm 2018, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Trong đó ông Vũ Minh Châu góp 90,17%, phần còn lại do ông Vũ Phương Nam - con trai cả của ông Châu, hiện giữ chức phó giám đốc công ty - góp vốn. Tháng 10/2024, vai trò người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu đã được chuyển giao cho bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), giám đốc của doanh nghiệp này. Hiện nay thương hiệu Bảo Tín Minh Châu vẫn tập trung kinh doanh vàng theo truyền thống gia đình, với sản phẩm nổi tiếng là Vàng Rồng Thăng Long, được nhiều người dân và giới đầu tư tin dùng. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh trang sức kim cương, ngọc trai, đá quý…

