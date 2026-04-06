Lao xuống cứu cô gái nhảy cầu "sông tử thần", người giao hàng nhắn nhủ nạn nhân một điều

Đến nay, những thông tin liên quan tới vụ người đàn ông giao hàng - anh Trần Quốc Toản (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk), lao xuống "sông tử thần" cứu cô gái nhảy cầu vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Khi cứu được cô gái lên bờ an toàn, nhiều người có mặt hỏi thăm, xin thông tin liên lạc, nhưng anh Toản từ chối sau đó lặng lẽ rời đi. Anh cho rằng, trong hoàn cảnh đó, ai biết bơi cũng sẽ hành động như mình.

Dù không rõ danh tính nạn nhân nhưng qua vụ việc, anh Toản cũng muốn gửi lời nhắn nhủ tới cô gái trẻ. "Tôi mong em đừng quá bi quan, hãy luôn cố gắng hướng về những điều tốt đẹp, vì trên cuộc đời này có rất nhiều người khát khao được sống mà không có cơ hội", Anh Toản nói trên VTV.vn.

Cô gái nhảy cầu được đưa lên bờ an toàn. (Ảnh cắt từ clip)

Sông Sêrêpốk được nhiều người gọi là "sông tử thần" khi nhiều người thường chọn để làm điều dại dột. Dưới sông nhiều đá ngầm, nước chảy xiết nên khả năng sống sót rất thấp. Thời gian gần đây, UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đã lắp đặt camera kèm biển cảnh báo, tuyên truyền nhằm giúp người có ý định tiêu cực biết suy nghĩ lại.

Như đã thông tin trước đó thì vào ngày 4/4, anh Toản đi ngang khu vực cầu Sêrêpốk (còn gọi Cầu 14), giáp ranh giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng, phát hiện một cô gái dừng xe, trèo qua lan can rồi đứng chênh vênh trước khi bất ngờ lao xuống dòng sông.

Không chần chừ, anh dựng vội xe, bỏ lại mũ bảo hiểm, điện thoại, ví và túi xách trên bờ rồi lao đi tìm đường xuống cứu người. Lúc đó anh chỉ sợ cứu không kịp. Sau khi đưa được cô gái lên bờ, chính anh cũng gần như đuối sức.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa cô gái (trú tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến bệnh viện. Hành động lao xuống sông cứu người của anh Trần Quốc Toản không chỉ là khoảnh khắc dũng cảm, mà còn là biểu hiện đẹp nhất của lòng nhân ái giữa đời thường.

Trong giây phút sinh tử, sự xuất hiện và quyết định không do dự của anh đã níu lại một mạng sống, đồng thời chạm tới trái tim của rất nhiều người. Câu chuyện ấy lan tỏa thông điệp tích cực rằng giữa bộn bề cuộc sống, vẫn luôn có những con người sẵn sàng dang tay cứu giúp người khác bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm.