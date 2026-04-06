“Cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương mở tiệc sinh nhật bạn bằng "ma túy và khí cười", lộ diện chồng hờ đồng phạm

Liên quan đến vụ “Chuyên án VN10 liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023”, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM truy tố 227 bị can trong chuyên án này.

Trong số các bị can có bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội - Tiktoker, nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội thời gian qua về việc lập các quỹ thiện nguyện, SN 1994 thường được biết đến với tên gọi "cô tiên từ thiện") bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, khoảng 5h ngày 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ) phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy. Trong đó có 4 người tại phòng khách, 6 người tại tầng 2 ở căn nhà này.

Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, các dụng cụ chứa ma túy và 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam… Kết quả xét nghiệm cho thấy 6/10 người dương tính với ma túy, trong đó có Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2021. Giữa năm 2023, “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Hải Anh chuyển đến ở căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Ngày 15/3/2024, cặp vợ chồng hờ “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương dự định tổ chức sinh nhật cho bạn là N.P.T. tại căn nhà trên. Ngày 16/3/204, từ 19h đến 21h, “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng Hải Anh và 12 người bạn cùng tổ chức ăn uống tại khu vực bếp ở tầng trệt.

Trong lúc ăn uống, cặp vợ chồng hờ “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương chuẩn bị thêm các bình khí cười và các chất ma túy là Ketamine, nước vui và thuốc lắc. Ma túy này do cặp vợ chồng hờ “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương trước đó liên hệ Phạm Văn Duy Bảo mua để cho cả nhóm sử dụng.

Đến 0h ngày 17/3/2024, một số người bạn của “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương ra về trước. Lúc này, Nguyễn Đỗ Trúc Phương rủ những người còn lại đi lên phòng hát Karaoke. Đến 5h cùng ngày, bị lực lượng chức năng phát hiện “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương và nhiều người khác.

Quá trình điều tra vụ án, “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương được xác định đã 2 lần nhờ bạn là bị can Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy để sử dụng.

Cụ thể, ngày 14/3/2024, “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, vị nho (không xác định được loại và khối lượng); 5 viên MDMA (không xác định được khối lượng) và 2,5 gam Ketamine với giá 9,9 triệu đồng.

Đến ngày 16/3/2024, “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, hiệu Chali (không xác định được loại và khối lượng), nhưng chưa trả tiền mua ma túy cho Bảo.

Bên cạnh đó, cuối năm 2021, “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã nhiều lần đặt mua ma túy, loại MDMA, nước vui và Ketamine của Trần Thành Trung, để sử dụng nhưng không xác định được số lượng do thời gian đã lâu. “Cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã chuyển khoản trả tiền mua ma túy cho Trung.

Vũ Hải Anh không khai nhận đã cùng với vợ hờ là “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 16/3/2024. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương phù hợp lời khai của các đối tượng liên quan, phù hợp với vật chứng thu giữ...

Cơ quan tố tụng cho biết đã đủ chứng cứ xác định Vũ Hải Anh có hành vi kẻ đường ma túy Ketamine trên đĩa đưa cho các đối tượng khác sử dụng. Do đó, hành vi của Vũ Hải Anh đã đồng phạm với vợ hờ là “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.