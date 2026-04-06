Bảo Tín Minh Châu có sự thay đổi lớn: Ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật

Bảo Tín Minh Châu là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý ở Việt Nam.

Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu cho biết sau hơn 30 năm phát triển, đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và 200 đại lý trên toàn quốc.

Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần, VnExpress đưa tin.

Hiện, thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Hàng ngày, công ty này vẫn đón tiếp hàng trăm lượt khách đến giao dịch. Cảnh dòng người xếp hàng tại đây để mua bán vàng diễn ra thường xuyên.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông đóng cửa chiều 25/3

Đáng chú ý, từ 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật; theo đó, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, theo báo Người Lao Động.

Trong lần đăng tải thông cáo báo chí gần đây nhất vào ngày 25/03/2026, thông báo thời gian mở cửa giao dịch trở lại từ 12h ngày 26/3, cũng được ký bởi bà Phạm Lan Anh.

Trong đó, bà Lan Anh nhấn mạnh, cam kết đầy đủ các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng khi bán ra cho khách hàng, theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài vàng, ít người biết rằng ông Vũ Minh Châu còn là người sáng lập Công ty Dưỡng Dược Minh Châu. Đến năm 2010, công ty đổi tên thành Công ty Dưỡng Dược Bảo Sinh, do ông Vũ Minh Tiến làm giám đốc.

Ông Vũ Minh Châu còn thành lập Công ty TNHH truyền thông Bảo Minh vào tháng 7/2004 tại Hà Nội, công ty này có vốn điều lệ 1,5 tỉ đồng. Hai cổ đông góp vốn gồm: Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (do ông Châu đại diện) góp 99% vốn và ông Vũ Phương Nam nắm 1% còn lại.

Hoạt động một thời gian, đến năm 2019 ông Châu ký quyết định giải thể doanh nghiệp truyền thông này. Trong thông báo gửi cơ quan quản lý, ông cho biết công ty gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh và tổ chức nhân sự.

Ông Vũ Minh Châu còn được biết đến với những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều như "đàn ông thông minh không lấy phụ nữ thành đạt". Bên cạnh đó, tại Bảo Tín Minh Châu, mọi nhân viên đều được yêu cầu tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về trang phục và hình thức: Nam phải như thầy giáo, nữ như cô giáo; tóc để đen tự nhiên, không nhuộm màu, không uốn tỉa "đuôi chuột", không xăm môi, phun mày…