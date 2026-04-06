Phát hiện thi thể nam thanh niên tại ao nuôi cá giống

Vào khoảng 6 giờ ngày 5-4, một số người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên ao nuôi cá giống ở ven đường Trần Hưng Đạo, phía đối diện dự án Danko Riverside đang triển khai tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Người dân sau đó đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Theo Báo Bắc Ninh

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Ch.A.Ch. (SN 2000, trú tại xã Huổi Só, tỉnh Điện Biên).

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết theo quy định nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thi thể được phát hiện trong tình trạng đã tử vong trước đó vài ngày.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.