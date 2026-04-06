Người mẫu An Tây lấy ma túy "khách bỏ quên" tại căn hộ hạng sang tặng bạn mang về cho... bạn gái sử dụng chung

Liên quan đến vụ “Chuyên án VN10 liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023”, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM truy tố 227 bị can trong chuyên án này.

Trong số các bị can có người là người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng bị truy tố về các tội như: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản.

Điển hình là bị can Andrea Aybar Carmona (còn gọi là Nguyễn Thị An hay An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, SN 1995; người mẫu, diễn viên) bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Người mẫu An Tây thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: CA

Theo điều tra, quá trình mở rộng điều tra với Ngô Thị Thảo Vân để làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp căn hộ cao cấp tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Thời điểm khám xét có mặt người mẫu An Tây và một số người.

Trong đó có Văn Anh Duy đến căn hộ này để tìm gặp người mẫu An Tây. Tiến hành xét nghiệm nhanh, người mẫu An Tây và Duy dương tính với ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2020 Andrea Aybar Carmona làm nghề người mẫu kiêm diễn viên tại Việt Nam và thường được gọi là người mẫu An Tây. Cô này cư trú ở căn hộ chung cư cao cấp tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Người mẫu An Tây thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ quay video đăng trên nền tảng TikTok và đưa, đón cô này đi làm với số tiền là 10 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2024, người mẫu An Tây nhờ Nguyễn Phước Bảo Lộc - là bạn của An Tây - mua ma túy để sử dụng. Sau đó, Lộc đã đến khu vực Phố đi bộ Bùi Viện chơi và mua từ người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) 1 gói ma túy với giá 500.000 đồng. Sau đó, người mẫu An Tây tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc sử dụng ma túy chung. Mỗi lần Lộc mua của Ngọc 1 gói ma túy với giá 800.000, đưa lại cho người mẫu An Tây và lấy 1 triệu đồng; đồng thời, người mẫu An Tây sẽ chuyển cho Văn Anh Duy để trả tiền mua ma túy cho Lộc. Người mẫu An Tây nhờ trợ lý Văn Anh Duy mua dụng cụ sử dụng ma túy và cất giấu tại chỗ ở của An Tây.

Khoảng 18h ngày 3/11/2024, Văn Anh Duy đến căn hộ của An Tây, để giúp người mẫu An Tây quay TikTok. Sau đó, người mẫu An Tây lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách để cô và Văn Anh Duy sử dụng. Lúc này, Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của người mẫu An Tây) đến chơi nên đã sử dụng ma túy cùng với cả 2.

Đến ngày 8/11/2024, Văn Anh Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để chở cô này đi quay TikTok. Người mẫu An Tây nhờ Duy mua của Lộc mua 1 triệu đồng ma túy để cô và trợ lý sử dụng chung. Khoảng 2 tiếng sau, Văn Anh Duy đưa ma túy đến căn hộ của người mẫu An Tây. Lúc này, người mẫu An Tây vào phòng ngủ lấy dụng cụ sử dụng ma túy đưa cho Văn Anh Duy rồi cùng sử dụng ma túy.

Người mẫu An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona) bị truy tố 2 tội danh. Ảnh: CA

Đến 23h cùng ngày, Văn Anh Duy đi về, còn người mẫu An Tây tiếp tục sử dụng ma túy. Đối với số cần sa thu giữ trong phòng ngủ của người mẫu An Tây, đây là ma túy của cô này mua của người tên Kim (không rõ lai lịch) với giá 800.000 đồng để cất giấu rồi sử dụng. Đối với 2 gói ma túy dạng "nước vui" và 1 gói Ketamin, Nguyễn Phương Đông và người mẫu An Tây khai phù hợp với nhau về việc ngày 2/11/2024 trong lúc dọn dẹp nhà thì người mẫu An Tây thấy trong căn hộ có 1 túi nylon màu hồng.

Qua làm việc, người mẫu An Tây khai làm nghề diễn viên, nhiều bạn bè tới nhà chơi nên có thể do khách đến bỏ quên lại. Người mẫu này mở ra thấy có 1 gói Ketamine và 2 gói ma túy nước vui màu đỏ bên ngoài in chữ "Mango Orange Flavor". Do người mẫu An Tây không sử dụng 2 loại ma túy này nên ngày 2/11/2024, khi Nguyễn Phương Đông đến căn hộ của người mẫu An Tây chơi thì cô này lấy số ma túy trên đưa cho Nguyễn Phương Đông mang về để sử dụng cùng bạn gái.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận hành vi như đã nêu trên, phù hợp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Quá trình điều tra xác định người mẫu An Tây đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng sử dụng ma túy với Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông vào ngày 2/11/2024 và tổ chức cho Văn Anh Duy sử dụng ma túy vào ngày 8/11/2024. Người mẫu An Tây phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng khối lượng 0,1184 gam Methamphetamine; 0,7524 gam cần sa và 13,758 gam Ketamine đã cho Nguyễn Phương Đông.