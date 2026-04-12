Bỏ của cứu người, vợ chồng trắng tay sau vụ cháy 4 nhà ở Lào Cai

Ngày 12/4, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, làm rõ vụ chém người, phóng hỏa khiến 4 căn nhà bị cháy do Bùi Toàn Thắng (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Đông Khả Phong, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) gây ra. Ngọn lửa bùng phát từ nhà hàng Lẩu Cua Sông (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai), sau đó lan sang 3 nhà bên cạnh, khiến nhà cửa và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Bên trong các ngôi nhà bị cháy, đồ đạc, hàng hóa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy , ngôi nhà trơ trụi, phủ đầy tàn tro; đồ đạc trong nhà cháy đen, hư hỏng, được lực lượng chức năng chằng dây, niêm phong. Người dân xung quanh phụ giúp nhau dọn dẹp những gì còn sót lại.

Giữa đống đổ nát, vợ chồng anh Bình, chủ cửa hàng điện nước Bình Thùy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Ngô Thị Thủy (sinh năm 1987), vợ anh Bình, mắt đỏ hoe, đứng tựa vào tường, gần như kiệt sức.

Chị Thủy kể, khoảng 17h ngày 10/4, khi vợ chồng chị đang ở cửa hàng thì nghe tiếng chửi bới, kêu cứu từ nhà hàng Lẩu Cua Sông liền kề. Nghi có chuyện chẳng lành, anh chị chạy sang thì thấy anh Q (chủ quán Lẩu Cua Sông) nằm gục trong vũng máu, bên trong có nam thanh niên cầm dao cố thủ và châm lửa đốt quán.

Anh Nguyễn Thế Bình tìm kiếm những gì còn sót lại sau vụ cháy.

"Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, lúc ấy chúng tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người. Hai vợ chồng chạy đi gọi thêm người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu", anh Bình kể.

Khi đưa được người bị nạn đi cấp cứu, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ quán rồi lan sang các nhà xung quanh, trong đó có cửa hàng của gia đình anh Bình. Nhìn cơ ngơi vay mượn nhiều tỷ đồng gây dựng bị lửa thiêu rụi, vợ chồng anh chỉ biết đứng bất lực, tiếc nuối.

"Khi lửa cháy lan sang nhà, tôi chạy vào dùng bơm nước để dập lửa, nhưng hệ thống điện bị sập, máy bơm dừng hoạt động. Lúc ấy, tôi biết không thể cứu được nữa nên phải nhảy từ tầng 2 xuống cầu thang, chạy ra ngoài để thoát thân", anh Bình kể.

Ít ai biết, để có được cửa hàng nhỏ ấy, vợ chồng anh Bình đã trải qua hành trình dài chật vật. Từ làm bốc vác hàng chục năm với thu nhập ít ỏi, năm 2013, anh Bình quyết định để lại vợ và con nhỏ 1 tuổi, vay mượn tiền để sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động, với hy vọng đổi đời.

Ba năm sau, khi trả hết nợ, anh về nước nhưng công việc bấp bênh, tiếp tục phải vay mượn. Năm 2019, anh tiếp tục sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, song chưa hết hợp đồng đã phải về nước do mắc bệnh dạ dày, không có điều kiện điều trị.

Đến năm 2025, vợ chồng anh vay ngân hàng 1 tỷ đồng, cùng tiền vay mượn và tích cóp để mở đại lý thiết bị điện nước. Tuy nhiên, kinh doanh không thuận lợi, đại lý mới mở chưa có nhiều khách hàng. Bệnh tình của anh ngày càng nặng, chưa kịp phẫu thuật thì chị Thủy phát hiện u vú, phải theo dõi tại Viện K Tân Triều.

Chị Ngô Thị Thủy (áo vàng) cùng hàng xóm dọn dẹp, rửa những vật dụng còn lại sau vụ cháy.

"Chỉ ít ngày trước vụ cháy, chúng tôi vừa nhập thêm lô hàng khoảng 200 triệu đồng, vẫn còn nợ nhà cung cấp thì tai họa ập đến", chị Thủy nghẹn ngào. Hàng hóa trong cửa hiệu gần như bị cháy, hư hỏng hoàn toàn, trong khi các khoản nợ vẫn còn. Việc sửa lại cửa hàng và nhập hàng mới là điều ngoài khả năng.

Anh Bình cho biết, sau vụ việc, lực lượng công an đã đến lập biên bản, người dân hỗ trợ dọn dẹp, nhưng gia đình chưa nhận được hỗ trợ đáng kể. Trong khi đó, đối tượng gây án có hoàn cảnh khó khăn, khả năng bồi thường gần như không có. "Giờ đây, toàn bộ nhà cửa, hàng hóa bị thiêu rụi, các khoản nợ tiền tỷ vẫn còn, chúng tôi không biết bao giờ mới gượng dậy được", anh Bình chia sẻ.

Như Tiền Phong đã thông tin, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 10/4, Bùi Toàn Thắng mua 2 con dao đến nhà hàng Lẩu Cua Sông (phường Văn Phú, Lào Cai) chém anh Vũ Văn Quang bị thương, rồi cắt dây bình gas phóng hỏa . Vụ cháy thiêu rụi nhà hàng và 3 nhà liền kề, anh Quang phải cấp cứu. Công an đã khống chế đám cháy, bắt khẩn cấp Thắng về hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.