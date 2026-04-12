Clip toà nhà trưng bày gỗ 3 tầng bốc cháy dữ dội giữa nắng nóng 40°C.

Chiều 12/4, lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy toà nhà trưng bày sản phẩm gỗ của một doanh nghiệp tại địa phương.

Theo đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, người dân phát hiện một ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ toà nhà 3 tầng trưng bày sản phẩm gỗ trên đường 26/3 (phường Thành Sen).

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Từ khoảng cách xa, người dân nhìn thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết tại địa phương đang nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới khoảng 40°C, khiến đám cháy càng lan nhanh và khó kiểm soát.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết, địa phương cũng đã huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp chữa cháy và tổ chức ngăn chặn, không để ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Tuy nhiên thời điểm này nắng nóng, bên trong toà nhà chứa nhiều gỗ và vật liệu dễ cháy khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến hơn 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê.