Xử phạt người phụ nữ đăng tin tân binh bị đánh trong phòng ngủ

Ngày 12-4, Công an xã Phước Thái (Đồng Nai) đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà T.T.C. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên trang mạng xã hội cá nhân.

Nội dung bà C. đăng tải sai sự thật

Trước đó, ngày 6-3, trên một tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân xuất hiện nội dung: Xôn xao vụ việc tân binh bị đánh trong phòng ngủ. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một tân binh trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bị đánh ngay trong phòng ngủ, khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Làm việc với cơ quan công an, bà T.T.C. thừa nhận bản thân đăng tải bài viết có nội dung như trên là không có căn cứ thực tế, chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, nhất là các gia đình có người thân đang tham gia nghĩa vụ quân sự.



Bà C. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm.