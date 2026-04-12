Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai (13/4), miền Bắc tiếp tục nắng nóng diện rộng. Ngày 14/4, nắng nóng tiếp tục ở khu vực Tây Bắc Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 15/4, nắng nóng dịu dần trên toàn miền Bắc. Từ 16/4, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Hầu hết các khu vực trên cả nước hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất Đà Nẵng đến Phú Yên cũ từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ từ 32-35 độ.

Dự báo phải đến khoảng 17/4, nắng nóng mới có dấu hiệu hạ nhiệt ở khu vực miền Trung.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo từ khoảng 15/4, nắng nóng có dấu hiệu dịu dần ở Tây Nguyên và Nam Bộ.