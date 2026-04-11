Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ 13/4, khu vực Đông Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng cục bộ một số khu vực. Tây Bắc Bộ từ 14-15/4, nắng nóng cũng hạ nhiệt. Từ khoảng 16-17/4, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác.

Hôm nay (11/4), nắng nóng tiếp tục ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất Đà Nẵng đến Phú Yên cũ từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ từ 32-35 độ.

Dự báo nắng nóng ở miền Trung còn có thể kéo dài đến khoảng 15/4. Từ 16/4, đợt nắng nóng gay gắt ở đây mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo khoảng ngày 14-15/4, nắng nóng hạ nhiệt ở Tây Nguyên và Nam Bộ.