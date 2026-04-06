Cảnh báo đặc biệt về tình hình thời tiết hôm nay và ngày mai: Nắng nóng đỉnh điểm đạt bao nhiêu độ?

Mới đầu tháng 4, nhiều nơi đã cảm nhận rõ cái nóng gắt ngay từ cuối buổi sáng, mặt đường hầm hập, nhà cửa hấp nhiệt nhanh, không khí trong đô thị trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Điều đáng chú ý là đây không còn là cảm giác thời tiết nhất thời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Bắc và Trung Bộ, nắng nóng đang có xu hướng gia tăng rõ rệt trong vài ngày tới.

Tại Nam Bộ, mới đây, Facebook chính thức của Thông tin Chính phủ phải đưa ra cảnh báo: "BÀ CON NAM BỘ LƯU Ý: NẮNG NÓNG TIẾP TỤC KÉO DÀI NHIỀU NGÀY TỚI". Trang này cũng nhận định mùa hè năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn được dự báo xuất hiện sớm, kéo dài, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng.

Dữ liệu dự báo diễn biến nắng nóng trong ngày 6-7/4 cho thấy, TP.HCM có thể đạt nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C; khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp thấp hơn, ngưỡng 35 - 36 độ. Riêng ngày 7/4, cao nhất ở Tây Ninh, Đồng Nai, có thể đạt tới 38 độ - mức đỉnh cao nhất theo dự báo.

Các chuyên gia nhận định, trong các đợt nóng, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí hơn nữa tùy bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông hay đường nhựa. Đây là lý do khiến nhiều người cảm thấy cái nóng thực tế "rát" hơn con số đọc được trên bản tin, nhất là ở các đô thị dày đặc nhà cửa và mặt đường hấp nhiệt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định là cấp 1, nhưng đi kèm là hàng loạt nguy cơ quen thuộc của mùa nóng như cháy nổ, hỏa hoạn, mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Làm gì để dễ chịu hơn trong ngày nắng nóng?

Điều người dân cần lúc này không chỉ là biết hôm nay bao nhiêu độ, mà là làm gì để giảm cảm giác oi bức, khó chịu trong những ngày nắng nóng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến nghị nhiều giải pháp đơn giản nhưng hữu ích như tăng cây xanh quanh nhà để tạo bóng mát, đặt thêm cây trong nhà, chọn màu sơn sáng hoặc sơn cách nhiệt để giảm hấp thụ nhiệt. Những cách này không thể khiến trời bớt nắng, nhưng có thể giúp không gian sống bớt bí bách và dễ chịu hơn rõ rệt, nhất là với nhà phố, nhà mái tôn hoặc căn hộ hứng nắng trực tiếp.

Ở cấp độ sử dụng hằng ngày, EVN cũng lưu ý quạt không thể làm mát không khí như điều hòa, nhưng có thể hỗ trợ lưu thông gió và giúp cơ thể tản nhiệt tốt hơn. Quạt nên được dùng khi nhiệt độ chưa quá cao, hoặc đặt ở cửa sổ vào thời điểm không khí bên ngoài mát hơn để hút gió vào nhà. Cùng với đó, việc hạn chế bật nhiều thiết bị điện cùng lúc trong thời gian nắng gắt cũng là cách để giảm thêm một nguồn nhiệt âm thầm ngay trong không gian sống.

Từ góc nhìn sức khỏe, CDC khuyến cáo người dân nên ở trong không gian có điều hòa càng nhiều càng tốt vào những ngày quá nóng, uống đủ nước ngay cả khi chưa thấy khát, ưu tiên hoạt động ngoài trời vào thời điểm mát hơn và có thể tắm hoặc lau người bằng nước mát để hạ nhiệt cơ thể. Cơ quan này cũng lưu ý không nên phụ thuộc hoàn toàn vào quạt khi trời quá nóng, bởi trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài, quạt không phải lúc nào cũng là nguồn làm mát đủ an toàn.