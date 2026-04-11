Như Tiền Phong đưa tin, chiều 10/4, người dân phát hiện nhà của bà T.T.Đ (67 tuổi, thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) có người tử vong liền báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân khu vực, bà Đ., sinh sống với con gái là chị T.T.C (37 tuổi) cùng hai cháu ngoại sinh đôi, học lớp 9. Sáng cùng ngày (10/4), người dân nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Hiện, danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.