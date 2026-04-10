Đi bắt dơi, người dân phát hiện 12 bộ hài cốt trong hang đá

Ngày 10-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 cho biết đã quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.



Trước đó, trong quá trình đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa, người dân phát hiện trong một hang đá có nhiều vật dụng sinh hoạt liên quan bộ đội nên trình báo cơ quan chức năng.

Các vật dụng được phát hiện trong hang đá

Ngay sau khi nhận được tin báo, từ ngày 6 đến 8-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 triển khai tìm kiếm và cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ.

Bên trong hang đá, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như: tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu…

Sau khi cất bốc, 12 hài cốt liệt sĩ được đưa về hội trường xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai để tổ chức lễ dâng hương, chăm sóc hương khói theo nghi thức quân đội.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34, căn cứ các tài liệu, đây là khu vực hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 cùng các đơn vị Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966–1969.

Từ năm 2020 đến 2025, ở khu vực núi Chư Pa, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 46 hài cốt liệt sĩ.