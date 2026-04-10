Bắt Nguyễn Dương Gia Kiệt SN 2005

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Dương Gia Kiệt (SN 2005, ngụ TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nguyễn Dương Gia Kiệt tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 4/4, Công an phường Phú Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại tổ 11, khu phố Thị Vải (phường Phú Mỹ) do Nguyễn Dương Gia Kiệt thuê ở.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng ngủ của Nguyễn Dương Gia Kiệt có 3 gói ma túy tổng hợp loại Ketamine.

Làm việc tại cơ quan Công an, Nguyễn Dương Gia Kiệt khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm ma túy cho cơ quan Công an.