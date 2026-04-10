Hình ảnh khám xét, bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch TP trước đây liên quan nhóm “xã hội đen”

Ngày 10-4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cũ do liên quan đến vụ án các nhóm "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). Cơ quan công an đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào rạng sáng 24-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều lực lượng, đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Mở rộng điều tra, ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 người liên quan. Được biết, trong số những người bị bắt có nhiều người là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước, giám đốc các doanh nghiệp.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng.