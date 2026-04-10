Ô tô lao xuống mương trên đèo Hòn Bà ở Khánh Hoà, 6 người thương vong

Chiều 10/4, lãnh đạo UBND xã Suối Dầu (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Hòn Bà khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, ông Nguyễn Chí Thanh (SN 1985, trú TP.HCM) lái ô tô hiệu Toyota Fortuner biển số 51G-379.50 đi theo hướng về hồ Suối Dầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km20+700, đoạn qua thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu, xe lao sang phải và đâm vào mương nước ven sườn núi.

Vụ tai nạn khiến ông Võ Ngọc L. (SN 1958, trú Khánh Hòa) tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn còn khiến 5 người khác bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị.

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng phần đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại Lâm Đồng cũng xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.

Khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật.

Vị trí xe gặp nạn nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, đã có 4 người tử vong.