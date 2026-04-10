Xe máy điện va chạm xe ô tô phục vụ tang lễ, 1 người tử vong

Đức Ngọc, Theo nld.com.vn 15:21 10/04/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Xe máy điện do người phụ nữ điều khiển chở theo một cháu nhỏ xảy ra va chạm với xe ô tô khách phục vụ tang lễ khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ ngày 10-4, trên quốc lộ 7A, đoạn gần cầu Đô Lương, thuộc xóm Lưu Diên Lưu Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Xe đạp điện va chạm xe ô tô phục vụ tang lễ, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi (trú ở xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn cũ; nay là xã Đô Lương) điều khiển xe máy điện chở theo một cháu nhỏ khoảng hơn 2 tuổi, đi từ trong cửa hàng tạp hóa ở ven đường ra, thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách phục vụ tang lễ.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy điện ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Cháu nhỏ ngồi sau may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày