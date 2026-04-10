Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ

Từ ngày 15/3/2026, Nghị định 58/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mang theo loạt thay đổi đáng chú ý trong việc triển khai Luật Căn cước. Điểm chung của các điều chỉnh lần này là hướng tới cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước.

Một trong những thay đổi quan trọng là việc toàn bộ thông tin về CMND cũ, bao gồm cả số 9 số hoặc số định danh đã hủy, sẽ được tích hợp trực tiếp vào thẻ căn cước và hệ thống số.

Những điểm mới người dân cần lưu ý (nguồn ảnh báo CANB)

Cụ thể, dữ liệu này được mã hóa trong mã QR, lưu trữ trên chip của thẻ và đồng bộ với ứng dụng VNeID. Điều này đồng nghĩa với việc khi làm thủ tục hành chính, giao dịch dân sự hoặc sử dụng dịch vụ công, người dân không còn phải xin giấy xác nhận số CMND cũ như trước đây - một bước cắt giảm thủ tục được đánh giá là rất thiết thực.

Không chỉ dừng ở đó, nghị định mới còn mở rộng thẩm quyền cho công an cấp xã, cho phép trực tiếp thu thập, cập nhật và điều chỉnh thông tin dân cư từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu phát hiện sai sót về dữ liệu cá nhân, người dân có thể yêu cầu chỉnh sửa ngay tại cấp xã thay vì phải qua nhiều cấp trung gian, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý.

Ở một khía cạnh khác, quy định cũng đẩy mạnh số hóa ngay từ đầu, khi mở rộng việc cấp số định danh cá nhân từ giai đoạn đăng ký khai sinh, kể cả với trường hợp khai sinh ở nước ngoài nhưng được ghi nhận lại tại Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư đồng bộ, xuyên suốt từ sớm.

Đáng chú ý, nhiều thủ tục liên quan đến thẻ căn cước giờ đây có thể thực hiện trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID. Các trường hợp như cấp lại do mất thẻ, thẻ hư hỏng, cấp đổi khi thay đổi địa giới hành chính, thậm chí làm thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi đều có thể xử lý online. Người dân chỉ cần hoàn tất thanh toán lệ phí và đăng ký chuyển phát, thay vì phải trực tiếp đến cơ quan chức năng nhiều lần như trước.

Có thể thấy, với loạt điều chỉnh lần này, Nghị định 58/2026/NĐ-CP đang từng bước đưa các thủ tục liên quan đến căn cước chuyển sang môi trường số, giảm phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống.

Về lâu dài, đây không chỉ là giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn góp phần hoàn thiện nền tảng dữ liệu quốc gia, hướng tới mục tiêu mỗi công dân chỉ cần một định danh duy nhất để thực hiện hầu hết các giao dịch trong đời sống.