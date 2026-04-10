Đang đóng BHXH tự nguyện mà không may qua đời: Có bị “mất trắng” tiền đã đóng?

Việc tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hình thức tự nguyện đang ngày càng phổ biến, giúp nhiều người chủ động tích lũy cho tuổi già. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn: Nếu người đang tham gia BHXH tự nguyện qua đời thì thân nhân của người đó có được hưởng chế độ trợ cấp tuất như đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc không? Cách tính chế độ này đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Theo BHXH Việt Nam cho biết, căn cứ Điều 109 Luật BHXH năm 2024, người có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên khi qua đời thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng một lần, với mức trợ cấp bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng người tham gia BHXH chết.

Hiện nay, mức tham chiếu là 2.340.000 đồng, do đó trợ cấp mai táng mà gia đình được hưởng là: 10 × 2.340.000 đồng = 23.400.000 đồng.

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân người lao động là bao nhiêu?

Mức trợ cấp tuất hằng tháng mà mỗi thân nhân được nhận bằng 50% mức lương cơ sở (hiện là 1.170.000 đồng/tháng).

Trong trường hợp NLĐ qua đời khi đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên và chưa hưởng BHXH một lần, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Theo đó, có tối đa 4 thân nhân thuộc 4 nhóm sau được nhận trợ cấp tuất hằng tháng. Các nhóm thân nhân đủ điều kiện bao gồm con (chưa thành niên/đang đi học/suy giảm khả năng lao động), vợ/chồng, cha/mẹ, và thân nhân khác trực tiếp nuôi dưỡng

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở (hiện là 1.638.000 đồng/tháng).

Thân nhân của NLĐ không thuộc diện được nhận trợ cấp tuất hằng tháng, hoặc thuộc diện như trên nhưng không muốn hưởng trợ cấp hằng tháng thì có thể lựa chọn nhận trợ cấp tuất một lần (ngoại trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ/chồng của NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên).

Bên cạnh đó, cũng theo Điều 109 Luật BHXH năm 2024, người đang tham gia BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Theo quy định, thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia BHXH hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Mức trợ cấp tuất một lần được tính căn cứ vào thời gian và mức đóng BHXH, cụ thể:

- Đối với thời gian đóng BHXH trước năm 2014, mỗi năm được tính bằng 1,5 lần mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH;

- Đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi, mỗi năm được tính bằng 02 lần mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH;

- Trường hợp người tham gia có thời gian đóng BHXH chưa đủ 60 tháng, mức trợ cấp tuất bằng số tiền đã đóng.

Như vậy, trong trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện không may qua đời, số tiền đã đóng không bị “mất trắng” mà vẫn được giải quyết thông qua các chế độ mai táng và trợ cấp tuất cho thân nhân theo quy định pháp luật.