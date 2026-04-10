Từ ngày 15.5, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi sẽ bị xử phạt

Mức phạt vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi từ ngày 15.5.2026

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, việc bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh và ngăn chặn các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi là nội dung quan trọng. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tại Điều 98 nêu vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi như sau:

1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi;

2. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 99 Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định về vi phạm liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi như sau:

1. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng và các loại chế phẩm dưới mọi hình thức tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

Cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư, thực phẩm chức năng và các loại chế phẩm dưới mọi hình thức tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

Nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản (3);

Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản (3).

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy dụng cụ, thuốc, vật tư đã được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại điểm (ii) khoản (3).

Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực y tế

Điều 4 Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau:

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức;

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức;

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức;

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức;

Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định 90/2026/NĐ-CP là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;

Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương III Nghị định 90/2026/NĐ-CP là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền cá nhân.