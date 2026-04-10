Trước khi bị thanh tra, Huy Thanh Jewelry từng vướng ồn ào bán nhẫn 18K thiếu trọng lượng: Khách mua 0,9 chỉ vàng, nhận về 0,6 chỉ

Ngày 10/4, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I đã có thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Công ty Huy Thành - thương hiệu Huy Thanh Jewelry). Đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.

Trước khi bị thanh tra, doanh nghiệp này từng vướng ồn ào liên quan đến việc bán vàng không đủ trọng lượng. Dù đã được giải quyết thỏa đáng nhưng sự việc đã gây hoang mang trong dư luận.

Khách mua nhẫn nghi ngờ bị thiếu trọng lượng

Sự việc bắt nguồn từ đơn đặt hàng của một vị khách lẻ có tên là N.Q.A (trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo lời của anh N.Q.A, ngày 9/3-/2025, anh này đặt mua nhẫn vàng 18K trị giá 10.942.000 đồng qua fanpage Huy Thanh Jewelry. Tại thời điểm này, nhân viên báo trọng lượng khoảng 0,9 "chỉ". Đến này 19/3, khi anh N.Q.A nhận hàng, chiếc nhẫn không vừa với “size” tay của anh nên đã yêu cầu nhân viên chế tác lại. Sau khi chế tác, chiếc nhẫn còn lại 0,6 "chỉ".

Bài đăng của Huy Thanh Jewelry

Phía nhân viên của Huy Thanh Jewelry giải thích, trọng lượng báo trước chỉ là ước tính theo mẫu, nhưng sau khi chế tác cho vừa kích thước của tay anh nên phát sinh sai số như vậy. Anh N.Q.A bức xúc, cho rằng thương hiệu lừa dối và đăng tải nội dung trên các trang mạng xã hội, theo ANTĐ.

Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng, đơn vị đã có thông báo chính thức trên Fanpage. Bài đăng của Huy Thanh Jewelry cụ thể như sau: “Vào ngày 19/3/2025, Huy Thành ghi nhận một trường hợp khiếu nại từ khách hàng N.Q.A. Theo đó, anh N.Q.A cho rằng thương hiệu lừa đảo, bán sản phẩm thiếu trọng lượng. Tuy nhiên, trên thực tế, giấy đảm bảo vàng của Huy Thành có ghi rõ các thông số khớp với sản phẩm thực tế mà khách hàng nhận. Không có sự sai lệch, thiếu hụt.

Sự việc xảy ra do quá trình tư vấn bán hàng, tư vấn viên của Huy Thành không giải thích rõ ràng về cách định giá sản phẩm vàng trang sức. Do đó dẫn đến khách hàng hiểu chưa đúng, cảm thấy không thỏa đáng khi nhận sản phẩm. Cụ thể, sản phẩm khách hàng mua thuộc nhóm vàng trang sức, giá bán niêm yết theo mã/thiết kế sản phẩm, không chịu ảnh hưởng của trọng lượng nguyên liệu cấu thành.

Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng vào 20h07 ngày 19/03 thông qua fanpage, thương hiệu đã xác nhận trả lời khách hàng trong ngày 20/03. Tuy nhiên anh N.Q.A đã đăng tải nội dung trên các trang mạng xã hội cùng với cáo buộc thương hiệu lừa đảo.

Khoảng 17h ngày 20/03, ông Đặng Công Định, Giám đốc Kinh doanh, đại diện công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành đã trực tiếp trao đổi với khách hàng N.Q.A.

Theo đó, khách hàng đã được giải thích và hiểu rõ về chính sách giá của Huy Thành. Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành hỗ trợ ông N.Q.A. đổi 100% sang sản phẩm khác hoặc trả lại nếu không hài lòng, tuy nhiên, ông N.Q.A. quyết định giữ lại sản phẩm đã mua để sử dụng.

Sau khi trao đổi trực tiếp thông tin, ông N.Q.A. xác nhận Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành không có hành vi lừa đảo hay kinh doanh gian dối như nội dung trong các bài đăng trên mạng xã hội trước đó mà ông N.Q.A. đã đăng. Ông N.Q.A. sẽ gỡ bỏ các thông tin chưa đúng sự thật và có trách nhiệm đăng bài đính chính sau khi đã nắm rõ thông tin về sự việc.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành cam kết minh bạch trong chính sách kinh doanh. Toàn bộ thông tin, thông số của sản phẩm đều được diễn giải chi tiết trên giấy đảm bảo vàng. Các thông số trên được giải thích rõ ràng trước khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Sai số về trọng lượng trong từng sản phẩm đều nằm trong phạm vi cho phép của Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường", bài viết đăng tải.

Cũng trong bài đăng, Huy Thanh Jewelry chân thành xin lỗi về việc tư vấn viên không giải thích đầy đủ và rõ ràng thông tin khiến khách hàng hiểu lầm. Quy trình tiếp nhận khiếu nại chưa khiến khách hàng hài lòng.

Khách hàng N.Q.A đã xác nhận cách giải quyết của thương hiệu. "Câu chuyện không có gì nhưng do nhân viên tư vấn sai. Khi gặp Giám Đốc bên HuyThanh giải thích là VÀNG TRANG SỨC chỉ tính theo sản phẩm hoàn thiện chứ không tính theo khối lượng thì mình đã hiểu. Mình vẫn giữ sản phẩm của HuyThanh khi được yêu cầu đổi chiếc khác", anh cho biết.

Ai đứng sau Huy Thanh Jewelry?

Công ty Huy Thành được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, gồm 1 địa điểm tại văn phòng trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất, 15 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Ông Đỗ Huy Thành - CEO của Huy Thanh Jewelry

Huy Thành có 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung, gồm: 1 chi nhánh Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành tại TP Đà Nẵng, 6 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Ngoài ra, công ty có 12 điểm kinh doanh tại miền Nam, gồm 1 văn phòng đại diện và 11 địa điểm kinh doanh mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ, theo VietNamnet.

Nhắc đến Huy Thanh Jewelry, không thể không kể đến dấu ấn của người sáng lập, ông Đỗ Văn Hy, một doanh nhân sinh năm 1967, người đã đặt nền móng cho thương hiệu này thông qua Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Huy Thành.

Điểm nhấn quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực của doanh nghiệp này diễn ra vào năm 2020. Khi đó, ông Đỗ Văn Hy quyết định rút lui về hậu trường, trao lại vị trí Giám đốc, Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật cho con trai, Đỗ Huy Thành (sinh năm 1991).

Sau nhiều lần điều chỉnh, tính đến tháng 7/2024, vốn điều lệ của Huy Thanh là 186,6 tỷ đồng; trong đó, ông Đỗ Văn Hy nắm 98,5% và 1,5% còn lại thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hải Hưng.

Theo kết luận thanh tra, chưa phát hiện Công ty Huy Thành có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận Công ty Huy Thành khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Thanh tra NHNN Khu vực I đã có văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/1/2026 về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.