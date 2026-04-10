Đón "sóng" miễn phí xe bus tại TP.HCM: Bỏ túi cách tra cứu "thần tốc" để không còn phơi nắng đứng chờ

TP.HCM đang tiến gần hơn tới một thay đổi đáng chú ý trong chính sách giao thông công cộng. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị này đã trình UBND thành phố xem xét, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND TP.HCM về việc xây dựng Nghị quyết hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn. Nếu được thông qua đúng kế hoạch vào tháng 4/2026, chính sách miễn vé xe buýt dự kiến sẽ được triển khai trong 8 tháng cuối năm nay.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh giá xăng dầu duy trì ở mức cao và liên tục có sự thay đổi khiến chi phí đi lại của nhiều người dân tăng đáng kể. Không ít người bắt đầu tính đến phương án chuyển sang xe buýt để tiết kiệm chi tiêu hằng ngày.

“Trước giờ mình đi xe máy là chính, nhưng dạo gần đây giá xăng tăng liên tục biến động nên mình bắt đầu tính lại” Minh Anh (TP.HCM) chia sẻ “Nếu thành phố miễn vé xe buýt thật thì mình nghĩ không chỉ mình mà nhiều người sẽ thử chuyển sang đi xe buýt, ít nhất là trong những quãng đường cố định như đi làm, đi học”.

Trong khi đó, anh Hoàng (phường Sài Gòn) cho biết yếu tố khiến anh còn e ngại là việc tra cứu tuyến và thời gian chờ xe: “Mình không ngại đi xe buýt, nhưng sợ nhất là không biết khi nào xe tới, rồi lỡ chuyến thì rất mất thời gian”.

Anh Hoàng nói thêm rằng việc chờ đợi không rõ thời gian là rào cản lớn nhất: “Nhiều khi ra trạm mà không biết bao giờ xe tới, đứng chờ 10-15 phút là thấy nản rồi. Nếu có công cụ nào báo chính xác thời gian xe đến thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều”.

Chính từ những băn khoăn này, các ứng dụng hỗ trợ tra cứu tuyến xe buýt, theo dõi thời gian thực hay tìm đường đang dần trở thành công cụ quen thuộc với người dùng đô thị. Từ những nền tảng lâu năm đến các ứng dụng mới nâng cấp, thị trường hiện có khá nhiều lựa chọn phục vụ nhu cầu này.

Trong số đó, phiên bản mới mang tên GoMo by BusMap, phát triển từ ứng dụng BusMap từng phổ biến suốt nhiều năm, đang thu hút sự chú ý khi mở rộng thành một nền tảng giao thông đa phương tiện.

Vậy trải nghiệm thực tế của người dùng với ứng dụng này ra sao?

Từ tháng 11/2025, ứng dụng BusMap - một ứng dụng bản đồ xe buýt vốn quen thuộc với người dùng tại TP.HCM đã chính thức được thay thế bằng phiên bản mới mang tên GoMo by BusMap. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở tên gọi mà còn đánh dấu bước chuyển mình lớn, khi ứng dụng không còn giới hạn ở bản đồ xe buýt mà hướng tới một nền tảng giao thông tích hợp.

Theo giới thiệu, GoMo là viết tắt của “Go with Mobility”, thể hiện định hướng mở rộng sang nhiều loại hình di chuyển khác như metro, xe đạp, taxi... Dù vậy, ứng dụng vẫn giữ lại tinh thần cốt lõi: hỗ trợ người dân di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm hơn và thân thiện với môi trường.

Về trải nghiệm, GoMo by BusMap vẫn duy trì giao diện quen thuộc từ phiên bản cũ nhưng được nâng cấp đầy đủ hơn. Người dùng có thể tra cứu tuyến đường, tìm lộ trình di chuyển, theo dõi thời gian xe đến theo thời gian thực, cũng như tiếp cận thêm nhiều tiện ích mới như đăng ký “thẻ chi tiêu xanh” cho giao thông công cộng hay nhận ưu đãi hoàn tiền khi sử dụng dịch vụ.

Không chỉ dừng lại ở chức năng chỉ đường, ứng dụng còn tích hợp nhiều nội dung mở rộng như thông tin tuyến, thay đổi lộ trình, bản đồ việc làm, tìm nhà trọ và cộng đồng người dùng.

Trải nghiệm thực tế của một người dùng tại trạm xe buýt 76 Lê Lai cho thấy, ứng dụng có giao diện dễ sử dụng ngay cả với người ít đi xe buýt. Khi tìm đường đến Lotte Mart quận 7 (cũ), hệ thống nhanh chóng đưa ra nhiều lựa chọn tuyến, trong đó gợi ý tuyến gần nhất là xe buýt số 140.

Ứng dụng cũng hiển thị chi tiết hành trình, từ khoảng cách đi bộ đến trạm (295 m), giá vé (6.000 đồng), quãng đường (3,8 km) cho đến thời gian xe đến. Đáng chú ý, tính năng dự báo thời gian thực giúp người dùng chủ động di chuyển, giảm thời gian chờ đợi tại trạm.

Bên cạnh đó, GoMo còn bổ sung tính năng tính toán năng lượng tiêu hao khi lựa chọn phương tiện như xe đạp. Ví dụ, nếu di chuyển bằng xe đạp đến khu vực Lotte Nam Sài Gòn, ứng dụng sẽ ước tính lượng calo tiêu hao và hiển thị lộ trình cụ thể.

Tuy nhiên, trải nghiệm cũng ghi nhận một số điểm hạn chế. Trong quá trình sử dụng, quảng cáo xuất hiện với tần suất khá dày, trung bình sau 5 đến 10 phút lại hiển thị một lần. Mỗi quảng cáo yêu cầu người dùng chờ từ 5 đến 10 giây mới có thể bỏ qua, gây gián đoạn khi cần tra cứu nhanh.

Dù còn tồn tại bất tiện, GoMo by BusMap vẫn được đánh giá là bước nâng cấp đáng kể, mở ra hướng phát triển mới cho các ứng dụng giao thông tại Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu di chuyển đa phương tiện ngày càng gia tăng.

