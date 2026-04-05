Bắt khẩn cấp kẻ đánh người dã man sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Tối 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp kẻ đánh nam sinh dã man sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 4/4, tại khu vực trước địa chỉ số 40, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An (hẻm bên hông một công ty giày da), xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy kiểu dáng Exciter biển số 59Z2-10800 do Phi điều khiển và xe máy kiểu dáng Cub biển số 67AH-05062 do anh Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê Nghệ An) điều khiển.

Sau va chạm, hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) đi đường vào can ngăn. Tuy nhiên, Phi không chấp hành mà còn chửi bới, hành hung anh Quang gây thương tích.

Vụ việc khiến nhiều người dân, công nhân tan ca và người đi đường hiếu kỳ tụ tập theo dõi, gây mất trật tự khu vực. Diễn biến xô xát được camera nhà dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc, thu giữ hai phương tiện liên quan và đưa ba người về trụ sở để làm việc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Phi.

Liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng, trước đó ngày 1/4, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố bị can đối với hai người gồm N.D (68 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) và N.T.L (35 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông).

Theo cơ quan chức năng, chiều 28/3, N.T.L điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến khu vực gần đường Lê Trọng Tấn, người này bấm còi xin vượt xe của ông N.D đang chạy chậm sát lề.

Sau khi bị vượt, ông D. điều khiển xe đuổi theo, chạy song song với L. Hai bên xảy ra cự cãi, chửi bới và có lời lẽ đe dọa.

Khi đến giao lộ Trường Chinh - Tân Sơn Nhì, ông D. bất ngờ tấp xe vào phương tiện của L., khiến cả hai dừng xe giữa đường rồi lao vào xô xát. Sự việc xảy ra giữa ban ngày làm khu vực trở nên náo loạn, giao thông ùn tắc cục bộ.