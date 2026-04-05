Ngày 5/4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra khi tàu SE8 đang di chuyển qua khu vực đường ngang dân sinh tại km13+700 (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội). Theo quan sát, đây là điểm giao cắt đã được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn gồm biển báo, đèn tín hiệu, chuông cảnh báo và barie tự động.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự việc, toàn bộ hệ thống cảnh báo đều hoạt động bình thường. Rào chắn đã hạ xuống, chuông cảnh báo liên tục vang lên và đoàn tàu đang tiến đến với tốc độ cao.

Thót tim khoảnh khắc tài xế xe máy bị tàu hỏa tông văng khi cố vượt rào chắn: Nguyên nhân phía sau gây phẫn nộ

Tuy nhiên, hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy một người đàn ông điều khiển xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm, cố tình lách qua khe hở của rào chắn để băng qua đường ray. Chỉ trong tích tắc, vụ va chạm với đoàn tàu đã xảy ra.

Đáng chú ý, qua theo dõi camera, người này được cho là thiếu quan sát, thậm chí có dấu hiệu mải nghe điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện. Sự mất tập trung này khiến người đàn ông không nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm và xảy ra va chạm.

Phát hiện xe máy băng qua đường sắt, lái tàu đã phanh hãm để tránh xảy ra tai nạn. Tài xế xe máy bị ngã ra đường, sau đó điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo cũng như hiệu lệnh của nhân viên gác chắn tại các điểm giao cắt đường sắt.

Khi rào chắn đã hạ, người tham gia giao thông không được cố tình lách qua, băng ngang hoặc dừng, đỗ quá sát đường ray. Đối với những điểm giao cắt không có rào chắn, cần chủ động dừng lại, quan sát kỹ hai phía trước khi quyết định đi qua.

Mỗi người hãy nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, hành xử văn minh và có trách nhiệm. Bởi phía sau tay lái không chỉ là hành trình của riêng bạn, mà còn là gia đình, người thân đang chờ bạn trở về an toàn.