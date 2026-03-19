Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lương thợ lái máy tới 65 triệu/tháng, công nhân 29 triệu/tháng, gom 25.000 quân làm đường sắt

Ngày 17/3, Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt hệ sinh thái các doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn bao gồm bốn trụ cột là VinCons, SGC, Vin Alpha và Vin Landscape.

Trong mô hình này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC được giao trọng trách thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phức tạp như cọc khoan nhồi, hầm đường bộ và tuyến đường sắt tốc độ cao.

Để đáp ứng khối lượng công việc, SGC lập tức phát đi thông báo chiêu mộ 25.000 nhân sự phục vụ trực tiếp hai tuyến đường sắt Hà Nội đi Quảng Ninh, Bến Thành đi Cần Giờ cùng các dự án trọng điểm khác.

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt tuyển dụng này là chính sách thu nhập được thiết kế ở mức cao cho nhóm lao động trực tiếp vận hành thiết bị.

Theo đó, dải lương dành cho tài xế và thợ lái máy dao động từ 16 đến 65 triệu đồng mỗi tháng tùy thuộc vào năng lực thực tế.

Mức trần thu nhập này thậm chí vượt qua dải lương 30 đến 55 triệu đồng mỗi tháng của nhóm kỹ sư chuyên môn.

Đối với công nhân kỹ thuật thông thường, mức đãi ngộ nằm trong khoảng 22 đến 29 triệu đồng.

SGC cam kết chi trả lương đúng hạn vào ngày cuối cùng của tháng và duy trì trả 100% lương cơ bản trong thời gian chờ việc.

Về tiêu chuẩn đầu vào, nhóm thợ lái máy và công nhân cần có một đến hai năm kinh nghiệm cùng chứng chỉ thiết bị liên quan. Với đội ngũ kỹ sư, yêu cầu bắt buộc là hai đến ba năm kinh nghiệm, tốt nghiệp đúng chuyên ngành và sở hữu chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên.

Theo Tổng giám đốc Phạm Văn Khương, SGC chuẩn bị năng lực, trạng thái sẵn sàng nhất cho các dự án mang tầm vóc quốc tế (Ảnh: SGC)

Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực ngành, doanh nghiệp cho biết sẵn sàng tiếp nhận lao động chưa có tay nghề để tổ chức đào tạo trực tiếp tại công trường và hỗ trợ cấp chứng chỉ theo quy định.

Chính sách phúc lợi cũng được chuẩn hóa nhằm giữ chân người lao động thi công dài hạn. Nhân sự gia nhập SGC được bố trí ký túc xá có điều hòa, cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày và xe đưa đón nội bộ đến công trường.

Các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động 24/7 được kích hoạt ngay khi ký hợp đồng. Động thái gom 25.000 quân của SGC, kết hợp cùng kế hoạch tuyển 100.000 công nhân đa ngành nghề từ VinCons trước đó, cho thấy ông Phạm Nhật Vượng đang xây dựng một bộ máy thi công nội bộ khổng lồ để sẵn sàng tham gia sâu vào các dự án hạ tầng giao thông quốc gia.