Đại lý tìm những khách hàng trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 10-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số vẫn đang "ngóng" những khách hàng trúng giải độc đắc 3 đài đến đổi thưởng.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 9-4, giải độc đắc (dãy số 082665) được các đại lý xác định "ở lại" tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng là một đại lý vé số ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 10-4, chủ nhân trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Tây Ninh vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 252991) của vé số Bình Thuận được xác định cũng "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi phân phối vé Bình Thuận trúng giải độc đắc là đại lý vé số cấp 1 Mỹ An ở tỉnh Tây Ninh; còn nơi trực tiếp bán trúng là đại lý vé số Nhàn ở xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Cũng giống như vé số Tây Ninh, chủ nhân trúng giải độc đắc vé số Bình Thuận đến chiều 10-4 vẫn chưa lộ diện.

Trong khi đó, 45 vé Bình Thuận trúng giải khuyến khích đã được đại lý vé số Tuấn ở xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) và đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận và và vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 608342) của vé số An Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải khuyến khích của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy, ĐLVS Tuấn

Đến chiều 10-4, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi vé số An Giang đã đến đại lý vé số Yến Nương ở xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng; còn chủ nhân trúng giải độc đắc 16 vé vẫn chưa xuất hiện.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh Cà Mau; còn giải độc đắc của vé số Tây Ninh cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Đồng Nai.