Bữa ăn bán trú bị nghi ngờ gây ngộ độc cho 148 học sinh ở TPHCM

Mẫu thực phẩm bữa ăn bán trú ngày 7/4 được niêm phong phục vụ xét nghiệm, điều tra. Ảnh: A.X.

Ngày 10/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan điều tra cơ sở cung cấp suất ăn, quá trình chế biến và nguồn gốc nguyên liệu trong vụ học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo nhận định ban đầu, Sở An toàn thực phẩm TPHCM nghi ngờ bữa ăn bán trú trưa 7/4 gây ngộ độc cho học sinh với món cơm, gà kho, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận và bữa ăn xế lúc 14h là bánh flan.

Đơn vị cung cấp suất ăn là Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất vận chuyển Hữu Phước. Thức ăn được chế biến tại chi nhánh Công ty Hữu Phước (địa chỉ 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây), sau đó vận chuyển đến trường để chia suất ăn.

Số học sinh tham gia bữa ăn trưa 7/4 có 740 em trong tổng số 906 học sinh của trường. Đến nay, Sở Y tế TPHCM ghi nhận 148 em được các cơ sở y tế tiếp nhận, điều trị, trong đó có 46 em còn nằm viện.

Ngày 8/4, UBND phường Bình Quới đã tiến hành gửi mẫu thực phẩm lưu tại nhà trường đến Viện Y tế công cộng TPHCM để kiểm nghiệm, hiện chưa có kết quả kiểm nghiệm. Cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.