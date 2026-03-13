63 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh kem dịp 8/3

VNExpress cho hay, theo báo cáo của Phòng Văn hóa Xã hội phường Rạch Giá, 63 người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh kem hôm 6/3. Bánh được nhiều doanh nghiệp mua tại tiệm trên đường 3 tháng 2 để tổ chức tiệc nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Chiếc bánh kem đặt tặng nghi là nguyên nhân gây ngộ độc

Đến sáng nay, còn 5 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu thực phẩm kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết quả xét nghiệm.

Chia sẻ với VOV, một bệnh nhân nữ công tác ở Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Kiên giang cho biết, nhân dịp 8/3, doanh nghiệp có tặng cho chị em phụ nữ ở Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang 1 chiếc bánh kem. Sau khi mọi người ăn bánh kem thì đều bị đau bụng, ói, tiêu chảy.

Theo ông Ngô Quốc Khải, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với bệnh viện để thu thập mẫu xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra vụ ngộ độc. Đồng thời, sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở liên quan.

“Lúc sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đến cơ sở thu thập mẫu nhưng không còn, do thời gian đó khách hàng đã ăn hết, thành phần mẫu bánh sinh nhật nhiều thành phần và còn rất ít không đủ để lấy. Hơn nữa, cơ sở bảo quản bánh chung với các thực phẩm khác nên kết quả cũng không đảm bảo. Bước tiếp theo, cơ quan chức năng đang nhờ bệnh viện hỗ trợ xét nghiệm tìm nguyên nhân”, ông Khải cho biết.