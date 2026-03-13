Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào?

Lực lượng chức năng Nam Phi mới đây đã bắt giữ Chu Đăng Khoa, đối tượng được cộng đồng quốc tế xác định là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên quốc gia.

Thông tin do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) công bố cho biết Chu Đăng Khoa bị cáo buộc liên quan đến việc buôn lậu số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang các thị trường chợ đen tại châu Á.

Theo bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV, việc bắt giữ này được xem là "một bước đột phá quan trọng trong cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia". Bà cho rằng sau nhiều năm theo dõi, việc các cơ quan thực thi pháp luật kiên trì truy tìm và bắt giữ đối tượng đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng các đường dây tội phạm này không thể đứng ngoài vòng pháp luật.

Ảnh minh họa

Chu Đăng Khoa là ai?

Chu Đăng Khoa sinh năm 1982, là doanh nhân gốc Nghệ An. Trong giới kinh doanh, ông từng được biết đến với biệt danh "đại gia kim cương" hoặc "Khoa Nam Phi" do có thời gian dài sinh sống và kinh doanh tại quốc gia này.

Ông là con trai của bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, logistics, bất động sản và dịch vụ.

Trong cơ cấu cổ đông của tập đoàn, bà Chu Thị Thành nắm phần lớn cổ phần, còn Chu Đăng Khoa sở hữu khoảng 22,77% vốn điều lệ, tương đương hàng trăm tỷ đồng.

Doanh nhân sinh năm 1982 từng du học tại Australia trước khi sang Nam Phi kinh doanh kim cương. Nhờ các mối quan hệ trong ngành này, ông được nhiều người trong giới kinh doanh gọi bằng biệt danh "đại gia kim cương".

Gia đình ông được biết đến là một gia đình kinh doanh có tiếng tại Nghệ An, với hoạt động trải rộng nhiều lĩnh vực như giải trí, khách sạn, nhà hàng, du lịch, nuôi trồng thủy sản và xây dựng công trình công nghiệp. Hoạt động kinh doanh của gia đình còn mở rộng sang Lào.

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa

Tài sản và đời sống cá nhân từng gây chú ý

Chu Đăng Khoa từng gây chú ý trong giới doanh nhân với hình ảnh một người có lối sống khá xa hoa. Doanh nhân này được cho là chủ sở hữu một chiếc siêu xe Porsche mang biển số đặc biệt và một căn biệt thự lớn tại Hà Nội, được bài trí với nội thất và tiện nghi sang trọng.

Không chỉ bản thân Chu Đăng Khoa gây chú ý vì khối tài sản, vợ của ông cũng được biết đến là người sở hữu nhiều tài sản giá trị như trang sức kim cương, đồng hồ, túi xách và các sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ.

Cuối năm 2011, Chu Đăng Khoa bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính tại Tràng Tiền - Hàng Bài (Hà Nội). Khi một nữ phóng viên tác nghiệp chụp hình anh, đại gia này đã ném bật lửa Zippo vào mặt cô khiến đối phương vô cùng sửng sốt và choáng váng.

Tên tuổi của Chu Đăng Khoa cũng từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông khi vướng các câu chuyện liên quan đến đời sống cá nhân. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đời tư của doanh nhân này từng trở thành đề tài bàn tán khi xuất hiện tin đồn tình cảm với một nữ ca sĩ hạng A của showbiz Việt. Nghi vấn bắt đầu từ tháng 5/2015 khi một số hình ảnh thân mật của hai người được lan truyền trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, Chu Đăng Khoa vẫn chưa chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ, khiến câu chuyện càng thu hút sự chú ý.

Trước áp lực từ những tin đồn đời tư, Chu Đăng Khoa sau đó đã lên tiếng giải thích trong một buổi phỏng vấn. Doanh nhân này cho biết mối quan hệ vợ chồng của ông đã rạn nứt từ nhiều năm trước. Theo lời ông, nếu hai vợ chồng vẫn còn hướng về nhau thì không ai có thể xen vào mối quan hệ đó.

"Không ai có thể làm người thứ ba bước vào một gia đình mà hai vợ chồng vẫn hướng về nhau", Chu Đăng Khoa từng chia sẻ.

Ông cũng cho biết thêm rằng vợ chồng mình đã nhiều lần gặp nhau tại tòa án để giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân, tuy nhiên một số khúc mắc không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Gia đình và doanh nghiệp vướng nhiều cuộc điều tra

Những năm gần đây, gia đình và doanh nghiệp liên quan đến Chu Đăng Khoa liên tục vướng vào các cuộc điều tra. Năm 2025, mẹ của ông là bà Chu Thị Thành cùng một số cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố để điều tra các sai phạm liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu và các vấn đề tài chính.

Trong khi đó, Chu Đăng Khoa được cho là chủ sở hữu trang trại Voi Game Lodge tại tỉnh North West của Nam Phi. Trang trại này đăng ký nuôi nhốt một số loài như hổ và tê giác, nhưng đồng thời bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ.

Theo các tổ chức bảo tồn, các sản phẩm từ động vật hoang dã như sừng tê giác hay xương hổ thường được vận chuyển từ châu Phi sang châu Á thông qua nhiều tuyến trung gian, phục vụ thị trường chợ đen.

Buôn bán động vật hoang dã hiện được xem là một trong những loại tội phạm có lợi nhuận cao trên thế giới, chỉ đứng sau buôn ma túy và buôn người.

Việc Chu Đăng Khoa bị bắt đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt khi nhân vật này từng là doanh nhân khá nổi tiếng trong giới kinh doanh kim cương và từng xuất hiện trong nhiều câu chuyện bên lề của giới giải trí.