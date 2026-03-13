Thanh niên SN 1999 không có việc làm nhưng đặt thuê 38 phòng khách sạn ở Lạng Sơn: Công an vào cuộc điều tra phát hiện bất thường

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh làm rõ đối tượng Hoàng Văn Lâm (SN 1999, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) với hành vi lợi dụng mùa lễ hội để ‘đẩy giá’ phòng khách sạn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hoàng Văn Lâm khai nhận rõ hành vi vi phạm. Không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng đã nắm bắt quy luật hằng năm lượng du khách đến địa bàn tham dự Lễ Hội Kỳ Cùng – Tả Phủ rất đông, tăng đột biến. Trong khi đó, lượng phòng nghỉ, khách sạn trên địa bàn những ngày này chưa đáp ứng yêu cầu.

Đối tượng Hoàng Văn Lâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17/11/2025, Lâm đã cùng một số đối tượng khác liên hệ với khách sạn T.X trên địa bàn phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn đặt thuê toàn bộ 38 phòng tại đây vào tối ngày 14/3/2026 (tức ngày 26 tháng giêng Âm lịch) với số tiền là 84 triệu đồng.

Sau đó, Lâm và các đối tượng sẽ đăng bài quảng cáo trên các mạng xã hội để thu hút du khách có nhu cầu thuê phòng, rồi tiến hành giao dịch trực tiếp để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mức giá phòng mà đối tượng này đưa ra cao gấp 4-5 lần giá niêm yết nhằm hưởng lợi. Đáng chú ý, bản thân Hoàng Văn Lâm không phải là chủ, nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn…), không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự…

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn Lâm về hành vi: Hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo điểm a, khoản 4, điều 15, Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh, mở rộng, xử lý nghiêm Hoàng Văn Lâm và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo và đề nghị nhân dân, du khách, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú:

- Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú. Tuyệt đối không được lợi dụng Lễ hội, sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội tập đông người đột biến để “tăng giá bất thường”, vi phạm đạo đức kinh doanh và ảnh hưởng ANTT, hình ảnh du lịch địa phương, gây bức xúc dư luận.

- Đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú lưu ý, cảnh giác trước các thủ đoạn, chiêu trò lợi dụng dịp Lễ hội để thu gom phòng nghỉ, khách sạn sau đó quảng cáo, cho thuê lại, “đẩy giá cao bất thường”, vi phạm pháp luật, làm mất uy tín - hình ảnh, gây ra nhiều hệ lụy cho chính các cơ sở lưu trú (Phòng cháy chữa cháy, tai nạn, ngộ độc.vv…). Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thu gom phòng nghỉ như trên, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Công an để đấu tranh xử lý, đồng thời Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nếu các cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm.

- Đề nghị nhân dân, du khách đến Lạng Sơn dịp Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ và các Lễ hội lớn hằng năm trên địa bàn cảnh giác trước các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng, không để các đối tượng lợi dụng Lễ hội vi phạm pháp luật, làm mất uy tín - hình ảnh du lịch địa phương.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn