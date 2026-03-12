Phát hiện tài khoản nam sinh 2007 bất ngờ nhận được 27 triệu đồng: Công an xã ở Quảng Trị nhanh chóng vào cuộc xác minh

Chiều 11/3/2026, Công an xã Tuyên Phú đã tiếp nhận và hỗ trợ xử lý một trường hợp chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng, qua đó ghi nhận hành động trung thực, trách nhiệm của một công dân trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Mạnh Cầm (sinh năm 2007), trú tại thôn Thuận Tiến, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ nhận được số tiền 27 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Sau khi phát hiện giao dịch, anh Cầm đã chủ động kiểm tra lại thông tin và liên hệ với người thân, bạn bè để xác minh xem có ai chuyển tiền cho mình hay không. Tuy nhiên, sau khi rà soát, anh xác định không có người quen nào thực hiện giao dịch này. Nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển nhầm, nam thanh niên đã nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ xử lý theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuyên Phú đã khẩn trương tiến hành xác minh, đối chiếu dữ liệu liên quan đến giao dịch. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm tiền là chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1982), trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, Công an xã Tuyên Phú đã hỗ trợ các bên hoàn tất thủ tục cần thiết để trao trả lại toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản theo đúng quy định của pháp luật.

Do đang chuẩn bị lịch bay gấp để đi xuất khẩu lao động, anh Nguyễn Mạnh Cầm không thể trực tiếp đến trụ sở công an để thực hiện việc bàn giao số tiền. Vì vậy, anh đã ủy quyền cho mẹ là chị Trần Thị Tuyên (sinh năm 1985), hiện đang công tác tại Trường Mầm non Thạch Hóa, xã Tuyên Phú, thay mặt gia đình đến làm việc với cơ quan chức năng và giao nộp lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Việc chủ động trình báo và phối hợp với cơ quan công an để trả lại tiền cho người bị chuyển nhầm của anh Cầm và gia đình được đánh giá là hành động trung thực, có trách nhiệm, thể hiện ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công dân.

Đại diện Công an xã Tuyên Phú cho biết, trong thời gian gần đây, các trường hợp chuyển tiền nhầm qua tài khoản ngân hàng không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, không phải ai cũng chủ động thông báo và hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết sự việc một cách minh bạch. Vì vậy, hành động của anh Nguyễn Mạnh Cầm được xem là tấm gương “Người tốt - Việc tốt” đáng trân trọng, góp phần lan tỏa tinh thần sống trung thực và có trách nhiệm trong xã hội.

Từ sự việc trên, Công an xã Tuyên Phú cũng khuyến nghị người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận và nội dung chuyển khoản nhằm hạn chế tối đa các sai sót không đáng có. Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền từ nguồn không rõ ràng, người dân nên nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Tuyên Phú đồng thời bày tỏ sự trân trọng và biểu dương tinh thần trung thực của anh Nguyễn Mạnh Cầm và gia đình. Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã Tuyên Phú tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “3 nhất” gồm: Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất . Thông qua việc kịp thời tiếp nhận và giải quyết các vụ việc phát sinh trong đời sống, lực lượng công an địa phương hướng tới xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, luôn tận tâm phục vụ nhân dân và tạo dựng niềm tin vững chắc trong quần chúng.