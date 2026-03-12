“Một Ngày Được Gọi Tên”: Khi những nỗ lực thầm lặng được ghi nhận

Không phải người đàn ông nào cũng cần được vinh danh. Nhưng ai cũng xứng đáng được ghi nhận cho những nỗ lực thầm lặng của mình.

16 năm "Đồng hành & Sẻ chia" cùng những câu chuyện phía sau bản lĩnh đàn ông Việt

Khởi đầu từ năm 2010, 4MEN đã dành hơn một thập kỷ để thấu hiểu và sẻ chia với phái mạnh Việt trên hành trình định hình phong cách và khẳng định bản thân.

Không chỉ dừng lại ở thời trang, thương hiệu mong muốn trở thành người bạn đồng hành, giúp phái mạnh tự tin thể hiện giá trị của mình trong nhiều vai trò khác nhau của cuộc sống.

Cột mốc 16 năm vì thế không đơn thuần là một dịp kỷ niệm. Đó còn là lời tri ân dành cho những người đàn ông luôn bền bỉ với trách nhiệm – những người đôi khi không nói nhiều về những áp lực họ đang gánh vác mỗi ngày.

Với sứ mệnh và tinh thần ấy, chiến dịch podcast "Một Ngày Được Gọi Tên" ra đời như một lời vinh danh dành cho những nỗ lực thầm lặng – những câu chuyện thường ít khi được nhắc đến giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại.

"Một Ngày Được Gọi Tên" là không gian để mỗi người đàn ông có thể kể hoặc đơn giản là được lắng nghe câu chuyện của chính mình.

4MEN ra mắt clip chiến dịch Podcast "Một Ngày Được Gọi Tên"

Khi mỗi sự nỗ lực đều xứng đáng được "Gọi Tên"

Chiến dịch podcast "Một Ngày Được Gọi Tên" không tìm kiếm những hình mẫu quá xa vời. Thay vào đó là những câu chuyện rất đời thường.

Đó có thể là người cha lặng lẽ làm việc nhiều giờ để gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Là người chồng kiên định trước thử thách.

Hay những người trẻ đang âm thầm nỗ lực từng ngày để theo đuổi đam mê của mình.

4MEN tin rằng, bản lĩnh đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở sự vững vàng mỗi ngày, khi người đàn ông vẫn bước tiếp, dẫu mệt mỏi vẫn không bỏ cuộc dù còn nhiều áp lực phía trước.

Thông qua việc chia sẻ những câu chuyện thật, chiến dịch mong muốn tạo nên một "nhịp cầu cảm xúc", nơi những áp lực được thấu cảm và những cống hiến thầm lặng được cộng đồng ghi nhận.

Bởi đôi khi, chỉ một lời ghi nhận đúng lúc cũng có thể trở thành động lực lớn cho cả một hành trình dài phía trước.

Chia sẻ câu chuyện cùng 4MEN và nhận quà ý nghĩa

Không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, 4MEN mời cộng đồng cùng tham gia chia sẻ câu chuyện về chính mình hoặc một người đàn ông mà bạn trân trọng: có thể là cha, anh trai, bạn bè hay đồng nghiệp. Đây là cơ hội để những tâm tình chưa nói được cất lên và lan tỏa những năng lượng tích cực.

Song song với hoạt động chia sẻ, chiến dịch cũng mang đến nhiều phần quà tri ân dành cho người tham gia:

- Quà tặng tiếp sức: 160 combo gồm áo thun phiên bản giới hạn kỷ niệm 16 năm cùng thư tay cảm ơn dành cho 160 câu chuyện hợp lệ gửi về sớm nhất.

- Giải thưởng vinh danh: 01 năm sử dụng sản phẩm thời trang 4MEN (trị giá 12.000.000 VNĐ) dành cho câu chuyện truyền cảm hứng nhất.

Mỗi món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời tri ân gửi đến những người đàn ông đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Thông điệp mà chiến dịch muốn gửi gắm cũng rất giản dị:

"Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc. Mỗi sự nỗ lực của anh đều xứng đáng được ghi nhận."

Bạn đã sẵn sàng cùng 4MEN "Gọi Tên" những nỗ lực thầm lặng nhưng đầy bản lĩnh chưa?

Thông tin chiến dịch Podcast "Một Ngày Được Gọi Tên"

Đừng ngần ngại chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về những nỗ lực của chính bạn hoặc một người đàn ông mà bạn trân trọng, để nhận về những phần quà tri ân ý nghĩa từ 4MEN:

Cách thức tham gia: Gửi bài viết (tối thiểu 150 chữ) kể về nỗ lực của bản thân hoặc người đàn ông bạn trân trọng tại microsite chiến dịch: https://motngayduocgoiten.4men.com.vn/

Lộ trình chiến dịch:

- Thời gian nhận bài: Từ ngày 12/03/2026 đến ngày 22/03/2026

- Thời gian bình chọn: Từ ngày 23/03 đến ngày 29/03/2026, tại Fanpage 4MEN

- Thời gian trao quà: Từ ngày 01/04 đến hết ngày 09/04/2026

Hình thức: 30 câu chuyện ý nghĩa nhất được Ban tổ chức lựa chọn sản xuất dưới dạng video podcast và đăng tải trên fanpage 4MEN để bình chọn 1 câu chuyện truyền cảm hứng nhất.(dựa trên lượt like, share, comment và đánh giá từ Ban tổ chức)

Cơ cấu quà tặng:

- 160 Combo quà tặng: Áo thun 4MEN phiên bản giới hạn kỷ niệm 16 năm & thư tay cảm ơn dành cho 160 câu chuyện hợp lệ gửi về sớm nhất.

- 01 năm sử dụng sản phẩm 4MEN (Trị giá 12.000.000 VNĐ) dành cho câu chuyện truyền cảm hứng nhất.

4MEN® là thương hiệu thời trang nam hướng đến hình ảnh người đàn ông Việt hiện đại, trưởng thành với phong cách sống thanh lịch, chỉn chu, đề cao các giá trị văn hóa và phát triển bền vững, hướng tới cộng đồng.

