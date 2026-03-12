Cô gái Đức xinh đẹp lấy chồng Hưng Yên, ngỡ ngàng vì thấy có 900 khách đến dự, cả xóm khen một câu

Chuyện tình của chàng trai Việt và cô gái Đức xinh đẹp

Mạng xã hội mới đây vô cùng thích thú khi xem những hình ảnh về đám cưới của một cặp đôi chú rể Việt và cô dâu người Đức. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp của cô dâu nhận được cơn mưa lời khen.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho hay, cặp đôi nói trên là Nguyên Xuân Trường (29 tuổi, quê Hưng Yên) và vợ là Jennifer Gleiser (25 tuổi, quốc tịch Đức). Trường và Jennifer vừa tổ chức lễ cưới tại Việt Nam vào cuối tháng 2/2026.

Trường sang Đức làm việc từ năm 2017. Đến năm 2021, anh quen Jennifer qua mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện, họ quyết định gặp nhau ở ngoài đời.

Cặp đôi Xuân Trường và Jennifer Gleiser (Ảnh: VietNamNet)

Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, Trường đã bị ngoại hình xinh xắn với làn da trắng nõn, vóc dáng cao ráo và gương mặt như búp bê của Jennifer hớp hồn. Ở phía còn lại, Jennifer cũng cảm nhận được Trường là chàng trai năng động, dễ thương, hấp dẫn khó diễn tả.

Sau cuộc gặp, Trường biết Jennifer là cô gái mà anh đang tìm kiếm và quyết tâm kiên trì theo đuổi. Dù ở 2 thành phố cách xa nhà tới 200km nhưng Trường vẫn đều đặn đến thăm Jennifer 2 lần/tháng, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Cuối năm 2021, Trường quyết định tỏ tình và nhận được cái gật đầu của Jennifer. Họ chính thức trở thành 1 đôi.

Khoảng thời gian đầu yêu nhau, Trường và Jennifer nảy sinh không ít mâu thuẫn do những khác biệt về văn hoá và lối sống. Tuy vậy, nhờ tình yêu, sự tôn trọng lẫn nhau, cả 2 đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để tiếp tục nắm tay, đồng hành, gắn bó. Ở bên Jennifer, Trường cảm nhận được cô gái Đức là người hiểu chuyện, sống tình cảm biết quan tâm tới người khác. Jennifer không bao giờ đặt nặng việc chồng giàu hay nghèo. Hơn hết, hạnh phúc của cô là được cùng người mình yêu vun đắp cho tổ ấm nhỏ.

Cô dâu Jennifer thích thú với những phong tục cưới truyền thống của người Việt Nam. (Ảnh: Thanh Niên)

Vợ chồng Trường và Jennifer cùng bố mẹ làm lễ thắp hương gia tiên (Ảnh: Tri thức - Znews)

Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình. Năm 2022, Trường và Jennifer hạnh phúc đón con gái đầu lòng.

Đám cưới rộn ràng ở quê chú rể

Đầu năm 2026, cặp đôi quyết định về Việt Nam tổ chức lễ cưới. Dù đã được ông xã giới thiệu về những nghi thức và phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt Nam nhưng vào ngày cưới, Jennifer vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự sôi động và xuất hiện của rất đông khách mời.

Gia đình Trường đã làm 150 mâm cỗ, mời đông đủ họ hàng, hàng xóm cùng bạn bè thân thiết đến tham dự, tổng số khách mời lên tới khoảng 900 người. Điều này khiến Jennifer thực sự “choáng” bởi ở Đức, đám cưới thường chỉ có 10-15 người đến dự.

Jennifer được mọi người khen xinh như búp bê, ngoan ngoãn, thân thiện. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Khách đến dự đám cưới đều rất tò mò nhan sắc của cô dâu. Mặc dù gặp rào cản ngôn ngữ, song Jennifer vẫn chủ động chào hỏi, giao tiếp với mọi người bằng nụ cười thân thiện. Mọi người đều dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp như búp bê của Jennifer và sự dễ mến, gần gũi, đáng yêu của cô dâu người Đức.

Kể thêm trên Tri thức - Znews, Trường chia sẻ sau những ngày về quê chồng, Jennifer thích thú khi được tiếp xúc với văn hóa và cuộc sống ở đây. Cô dâu người Đức trò chuyện, chụp ảnh với bà con hàng xóm và nếm thử nhiều món ăn truyền thống. Những người hàng xóm nhận xét, Jennifer là một cô gái rất ngoan ngoãn.

Vợ chồng Trường dự định sẽ dành thời gian đi hưởng tuần trăng mật trước khi quay trở lại Đức làm việc. Cả 2 cũng sẽ tổ chức tiệc báo hỷ tại Đức.