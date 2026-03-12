Sáng 12-3, xuất hiện nhiều người trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 12-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Bạc Liêu.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 11-3, giải độc đắc (dãy số 152825) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng là một đại lý tại phường An Lạc, TPHCM. Tuy nhiên, đến sáng 12-3, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Đồng Nai đã được đổi thưởng tại đại lý vé số Thanh Hiếu ở xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 530015) của vé số Cần Thơ cũng được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 14 vé Cần Thơ là đại lý Tý Vinh ở TPHCM.

Giải an ủi của vé số Cần Thơ đã được đổi thưởng tại đại lý vé số Thành Phát ở phường Tân Hưng, TPHCM.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 927874) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau và TPHCM.

Thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc của vé số Bạc Liêu. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Sau khi những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Bạc Liêu đã đến đổi thưởng tại đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), đại lý vé số Hùng Tú và đại lý Gia Hào ở xã Tân An Hội (TPHCM) thì đến sáng 12-3, thêm 2 khách hàng trúng độc đắc đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) và đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TPHCM) để đổi thưởng.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 12-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.