Bắt khẩn cấp Trương Văn Vũ, SN 1999: Tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

Ngày 11/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Trương Văn Vũ (sinh năm 1999, cư trú tại khu phố 4, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.‎

Đối tượng Trương Văn Vũ - Ảnh: CA tỉnh An Giang

Kết quả điều tra xác định, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 08/3/2026, Trương Văn Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông L.T.T (sinh năm 1971, cư trú tỉnh Cà Mau) đi ngang qua.

Cho rằng ông L.T.T nói xấu mình, Vũ nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân. Sau đó, Vũ lấy trong nhà một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, một ca nhựa, một bật lửa và một cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ, khu phố 4, phường Tô Châu, tỉnh An Giang, nơi ông L.T.T đang nằm võng.

Tại đây, Vũ rót xăng ra ca nhựa rồi tạt vào người ông L.T.T và châm lửa đốt khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy. Ông L.T.T bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu. Qua thăm khám xác định nạn nhân bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Sau khi gây án, Vũ quay về nhà và ngay sau đó bị lực lượng Công an phường Tô Châu mời làm việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.