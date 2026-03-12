Giáo viên dạy thêm trong trường được trả 700.000 đồng/buổi, tính thuế thu nhập cá nhân ra sao? Cơ quan Thuế giải đáp

Gửi câu hỏi đến Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, một người dân cho biết bản thân là giáo viên và có thắc mắc về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền dạy thêm trong nhà trường.

Người này nêu ví dụ một giáo dạy trong năm là 30 buổi dạy, mỗi buổi gồm 3 tiết (mỗi tiết 45 phút), tiền thù lao 700.000 đồng/buổi từ nguồn phụ huynh đóng góp để chi trả cho giáo viên. Như vậy, tiền dạy thêm trong năm 2024 lad 30 buổi x 700.000 đồng = 35 triệu đồng. Người này băn khoăn liệu khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 có phải tính toàn bộ khoản tiền 35 triệu đồng này hay không?

Trả lời nội dung này, Chi cục Thuế Thành phố Vinh cho biết, theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm, học thêm (đã được thay thế bởi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025), dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bên cạnh đó, theo điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản thù lao nhận được dưới nhiều hình thức, trong đó có tiền tham gia các hoạt động giảng dạy.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung phản ánh, Chi cục Thuế Thành phố Vinh cho biết thu nhập từ việc dạy thêm trong nhà trường của giáo viên được xác định là tiền thù lao nhận được từ việc tham gia các hoạt động giảng dạy và là khoản thu nhập chịu thuế theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế Thành phố Vinh đề nghị người nộp thuế căn cứ tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.