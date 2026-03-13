Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt

Ngày 13/3, Tạp chí Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) dẫn thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết lực lượng chức năng Nam Phi đã bắt giữ Chu Đăng Khoa - đối tượng được cộng đồng quốc tế xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên lục địa.

Theo ENV, Chu Đăng Khoa bị cáo buộc liên quan đến việc buôn lậu số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang các thị trường chợ đen tại châu Á.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV, nhận định vụ bắt giữ này là "một bước đột phá quan trọng trong cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia". Bà cho rằng việc các cơ quan thực thi pháp luật kiên trì truy tìm và bắt giữ đối tượng sau nhiều năm theo dõi đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng những đường dây tội phạm này không thể đứng ngoài vòng pháp luật.

Chu Đăng Khoa được cho là chủ sở hữu một trang trại mang tên Voi Game Lodge tại tỉnh North West (Nam Phi). Trang trại này đăng ký nuôi nhốt một số loài như hổ và tê giác, nhưng đồng thời bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ.

Các sản phẩm từ động vật hoang dã này thường được tiêu thụ tại các thị trường chợ đen ở châu Á, nơi nhu cầu về sừng tê giác, xương hổ hoặc các chế phẩm từ động vật quý hiếm vẫn còn tồn tại trong một số hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

Theo đánh giá của ENV, các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã trái phép hiện nay hoạt động với quy mô xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều mắt xích từ săn bắt, vận chuyển đến tiêu thụ. Điều này khiến việc điều tra và triệt phá trở nên đặc biệt phức tạp.

Trong nhiều năm qua, sừng tê giác, xương hổ và các sản phẩm từ động vật quý hiếm thường được vận chuyển từ châu Phi sang các nước châu Á thông qua nhiều tuyến đường trung gian. Nhiều tổ chức bảo tồn cho rằng buôn bán động vật hoang dã hiện đã trở thành một trong những loại tội phạm có lợi nhuận cao trên thế giới, chỉ đứng sau ma túy và buôn người.

Chính vì vậy, việc bắt giữ các đối tượng được cho là "đầu mối" trong mạng lưới buôn lậu như Chu Đăng Khoa được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm triệt phá các đường dây này.

Chu Đăng Khoa là ai?

Chu Đăng Khoa sinh năm 1982, từng được biết đến trong giới kinh doanh với biệt danh "đại gia kim cương" hay "Khoa Nam Phi" vì có thời gian dài sinh sống và kinh doanh tại quốc gia này.

Ông là con trai của bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức - một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, logistics, bất động sản và dịch vụ.

Trong cơ cấu cổ đông của tập đoàn này, bà Chu Thị Thành nắm phần lớn cổ phần, trong khi Chu Đăng Khoa sở hữu khoảng 22,77% vốn điều lệ, tương đương hàng trăm tỷ đồng.

Tên tuổi của Chu Đăng Khoa từng được biết đến trong giới kinh doanh cũng như đời sống giải trí. Ông được gọi là "đại gia kim cương" vì từng kinh doanh kim cương tại châu Phi và có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, những năm gần đây, gia đình và doanh nghiệp liên quan đến ông liên tục vướng vào nhiều cuộc điều tra. Năm 2025, mẹ của ông - bà Chu Thị Thành - cùng một số cá nhân trong Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố để điều tra các sai phạm liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu và các vấn đề tài chính khác.

Việc Chu Đăng Khoa bị bắt trong vụ án liên quan đến buôn lậu động vật hoang dã đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt khi nhân vật này từng là một doanh nhân khá nổi tiếng trong giới kinh doanh kim cương và từng xuất hiện trong nhiều câu chuyện bên lề của giới giải trí.

Các tổ chức bảo tồn cho rằng vụ việc lần này là minh chứng cho nỗ lực phối hợp quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm truy quét các mạng lưới tội phạm động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa trên toàn cầu.