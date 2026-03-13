Theo hình ảnh được chia sẻ, hai hành khách ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ đã bày ra một túi lớn chứa nhiều chiếc nem chua gói lá chuối. Nem được mở ra đặt trực tiếp trên lá, kèm theo lon bia và ly giấy. Một người đàn ông dùng tay xé nem, trong khi lon bia đã được khui đặt trên bàn gập trước ghế. Cảnh ăn uống diễn ra ngay trong khoang hành khách, giữa lúc những người xung quanh vẫn đang ngồi nghỉ hoặc ngủ.

Điều khiến nhiều người chú ý là cách bày đồ ăn khá “thoải mái”, giống như một buổi nhậu nhỏ trên máy bay. Một số người cho rằng việc mang thực phẩm có mùi như nem chua lên khoang kín có thể gây khó chịu cho hành khách khác. Ngoài ra, việc mở bia và ăn uống theo kiểu tụ tập cũng bị cho là thiếu ý thức trong không gian chung.

Sau khi được đăng tải, hình ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành động này không phù hợp với môi trường trên máy bay.

Một số bình luận viết: “Khoang máy bay kín, đồ ăn có mùi dễ ảnh hưởng người khác.”

“Ăn nhẹ thì được, nhưng bày ra như ngồi nhậu thì hơi quá.”

“Đi máy bay vẫn nên giữ ý tứ vì còn rất nhiều hành khách xung quanh. Nhỡ đâu say rồi gây rối thì phải làm sao?”

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu đồ ăn được mang theo hợp lệ và không vi phạm quy định của hãng bay thì việc ăn uống cá nhân không phải vấn đề lớn. Theo nhóm ý kiến này, nhiều hành khách thường mang theo đồ ăn nhẹ khi bay, đặc biệt trên các chuyến bay dài.

Hiện chưa rõ đoạn clip được ghi lại trên chuyến bay nào và thời điểm cụ thể. Tuy vậy, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, trở thành chủ đề bàn luận về ứng xử nơi công cộng, đặc biệt trong những không gian kín như máy bay.

Theo Quyết định 633/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/5/2016, quy định về việc mang chất lỏng lên máy bay đối với chuyến bay nội địa đã được điều chỉnh.

Đối với chuyến bay nội địa:

Chất lỏng, rượu hoặc đồ uống có cồn với nồng độ dưới 24%: không bị hạn chế.

Rượu hoặc chất lỏng có cồn từ 24% đến 70%: mỗi hành khách được mang tối đa 5 lít, phải đựng trong bình chứa nguyên bản của nhà sản xuất.

Rượu hoặc chất lỏng có cồn trên 70%: không được phép mang theo.

Đối với chuyến bay quốc tế:

Hành khách chỉ được mang tối đa 1 lít chất lỏng trong hành lý xách tay.

Dung tích mỗi chai, lọ hoặc bình chứa không vượt quá 100 ml và phải được đóng kín hoàn toàn.

Quy định này không áp dụng với thuốc chữa bệnh, sữa hoặc thức ăn cho trẻ em nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Chất lỏng mua tại các cửa hàng trong khu cách ly quốc tế hoặc trên máy bay quốc tế được phép mang theo mà không giới hạn dung tích, với điều kiện phải được đựng trong túi nhựa an ninh dán kín.

Bên cạnh đó, theo Thông tư 13/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/6/2019, hành khách sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích dẫn đến mất khả năng làm chủ hành vi sẽ không được chấp nhận vận chuyển bằng đường hàng không.

Cụ thể, Điều 58 của Thông tư quy định: “Không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.” Đối với hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do bệnh tâm thần, việc có được vận chuyển hay không sẽ do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.

Cũng theo Thông tư này, hành khách được mang tối đa 1 lít chất lỏng lên các chuyến bay quốc tế; dung tích mỗi bình chứa 100ml và phải được đóng kín hoàn toàn.