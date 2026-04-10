Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Trước đó, ngày 07/4/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 10/2026/QH16 bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-CTN bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-CTN bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 462/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu: