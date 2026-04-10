Tài khoản ACB phát sinh giao dịch 14.159.588 đồng, Công an mời người đàn ông SN 1974 lên làm việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, mới đây, Công an xã ﻿Đắk Mil tiếp nhận văn bản của Công an xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đề nghị phối hợp xác minh vụ việc chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người dân cư trú trên địa bàn xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Qua xác minh, ông L.S.H. (SN 1974), trú tại thôn 9, xã Đắk Mil cho biết tài khoản ngân hàng ACB của mình nhận được số tiền 14.159.588 đồng do Công ty TNHH TM Thoại Nhung chuyển vào. Do không xác định được người chuyển, ông H. chưa thực hiện giao dịch đối với số tiền này.

Nhận thấy đây là số tiền chuyển nhầm, Công an xã Đắk Mil đã tiến hành làm việc, giải thích quy định của pháp luật liên quan đến việc nhận tiền chuyển nhầm, đồng thời vận động ông H. phối hợp hoàn trả lại cho đơn vị chuyển tiền.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông L.S.H. đã đồng thuận, thống nhất hoàn trả số tiền trên. Ngày 06/4/2026, dưới sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã và ngân hàng, ông H. đã hoàn tất các thủ tục, chuyển trả toàn bộ số tiền 14.159.588 đồng cho Công ty TNHH TM Thoại Nhung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu thể hiện ông L.S.H. đã hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng)

Việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ hoàn trả số tiền chuyển nhầm không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã trong công tác phục vụ Nhân dân. Đồng thời, hành động hợp tác, thiện chí của ông L.S.H. cũng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Đắk Mil khuyến cáo người dân khi phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ người gửi cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn góp phần phòng ngừa các tranh chấp, rủi ro pháp lý có thể phát sinh.