Chi tiết thời gian, địa điểm bắn pháo hoa dịp 30-4 tại TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội "Non sông thống nhất" kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026).

Theo kế hoạch, thời gian bắn pháo hoa là từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, thứ năm, ngày 30-4.

TPHCM sẽ bắn pháo hoa nổ tầm cao tại 3 điểm và tầm thấp tại 4 điểm, gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen, (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), Khu Biệt thư Kim Long (Cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè), Khu Đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ).

Dịp này, TPHCM cũng sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 30-4 tại 3 khu vực.

Khu vực 1 tại đường Nguyễn Huệ (giao với đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn), khu vực 2 tại sân khấu ngoài trời - Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), khu vực 3 tại Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).