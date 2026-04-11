Công an xác minh vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công cặp vợ chồng hành khách

Tối 10/4, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết đang xác minh vụ việc nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi cầm hai viên gạch lao vào tấn công một cặp vợ chồng. Sự việc được cho là xảy ra trước một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Hưng.

Theo nội dung phản ánh, cặp vợ chồng sử dụng dịch vụ của hãng taxi Mai Linh. Trong quá trình di chuyển, giữa hai bên xảy ra tranh cãi nên hành khách yêu cầu tài xế dừng xe.

Sau khi xe dừng lại, người phụ nữ tiếp tục trao đổi với tài xế, còn người đàn ông đi cùng dùng điện thoại quay lại sự việc. Bất ngờ, tài xế chạy tới khu vực gốc cây gần đó nhặt hai viên gạch rồi quay lại tấn công. Người chồng đứng ra che chắn cho vợ và bị đánh trúng vào ngực.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1998, trú xã Đức Châu, Nghệ An) cho biết mình là người phụ nữ xuất hiện trong clip, còn người bị đánh là chồng chị, anh Ngô Văn Loan (SN 1990).

Theo chị Hằng, khoảng 14h ngày 10/4, chị gọi taxi qua tổng đài để di chuyển từ đường Hoàng Phan Thái đến đường Hà Huy Tập. Do không quen đường, trong lúc đi chị có hỏi tài xế đã đến đâu và nhắc đưa đến đúng địa chỉ.

Tuy nhiên, theo lời chị Hằng, tài xế tỏ thái độ khó chịu và buông lời chửi bới. Bức xúc trước cách ứng xử này, chị yêu cầu dừng xe để gọi điện phản ánh với hãng.

“Khi tôi đang gọi điện thì tài xế tiến lại. Hai bên to tiếng, người này định tát tôi nhưng tôi né được và chạy vào phía trong”, chị Hằng kể.

Thấy vậy, anh Loan đứng ra can ngăn và dùng điện thoại ghi lại sự việc. Lúc này, nam tài xế chạy đến gốc cây gần đó nhặt hai viên gạch rồi quay lại tấn công. Anh Loan bị đánh trúng vào ngực, khuỵu xuống. Sự việc chỉ dừng lại khi có người xung quanh can ngăn.

Sau đó, anh Loan được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở. Qua chụp X-quang và thăm khám, bác sĩ chưa ghi nhận tổn thương nghiêm trọng và cho về nhà theo dõi.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Anh Tuấn (tài xế taxi) thừa nhận có hành vi tấn công hành khách. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.