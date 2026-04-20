Ngày 20/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay 1.495 cho anh Đ.Đ.D (ngụ TP.HCM).

Anh Đ.Đ.D (ngụ TP.HCM) may mắn trúng độc đắc hơn 79 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh D., thuộc thế hệ Gen Z, là nhân viên văn phòng. Anh là thuê bao Viettel, mua vé qua ứng dụng Vietlott SMS và may mắn trúng độc đắc hơn 79 tỷ đồng.

Anh D. cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong thời gian dài, xem việc mua vé như một hình thức giải trí, cầu may. Mẹ anh cũng là người thường xuyên mua vé số.

Anh D. thường có xu hướng chờ giá trị giải độc đắc tăng cao rồi mới tham gia dự thưởng.

Thông báo kết quả trúng độc đắc trên điện thoại anh D. (Ảnh: Đại Việt)

Chia sẻ về may mắn của mình, anh D. cho biết tại thời điểm mua vé, anh bất chợt chọn mua một vé bao 8 thay vì cách chơi thông thường. Bộ số được lựa chọn dựa trên các con số mang ý nghĩa cá nhân như ngày, tháng, năm sinh, kết hợp với một vài số tham khảo từ kết quả các kỳ quay trước. Kết quả, bộ số này đã mang lại may mắn giúp anh trúng độc đắc.

Về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh D. cho hay, tối hôm đó khi đang sinh hoạt bình thường, anh nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh chưa tin nên đã nhờ mẹ kiểm tra lại thông tin trên các kênh chính thức và báo chí.

Sau đó, anh tiếp tục đăng nhập ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra nhiều lần và xác nhận mình là người trúng giải Jackpot trị giá hơn 79 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, anh vẫn tiếp tục công việc văn phòng vì đây là nghề anh yêu thích. Đồng thời, anh cũng lên kế hoạch sử dụng khoản tiền trúng thưởng để hỗ trợ gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Theo quy định, anh D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng (10% giá trị giải thưởng) tại TP.HCM – địa phương đăng ký tham gia dự thưởng. Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.